Graban a funcionario de Acueducto orinando en edificio: esto respondió la empresa

Por medio de las redes sociales salió a la luz un video en el que se observa a un trabajador de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) orinando en una maceta dentro del Conjunto Residencial Oasis. En las imágenes, el hombre aparece uniformado al frente de un apartamento. Lo anterior, despertó fuertes críticas y la reacción de la empresa.

Según los residentes, el hombre se encontraba realizando labores de mantenimiento en la zona al momento del incidente. Más tarde, la cámara del piso lo captó orinando en una matera en área pública del edificio residencial. El video fue compartido por varios vecinos, quienes exigieron medidas disciplinarias.

¿Qué respondió el Acueducto?

Frente a este caso, la EAAB respondió: “lamentamos profundamente lo sucedido y expresamos total rechazo a cualquier comportamiento que se aparte de los principios de respeto, responsabilidad y compromiso que guían nuestra labor. Este hecho, aislado y ajeno al espíritu de servicio que caracteriza a nuestros más de 3.000 servidores, no refleja los valores institucionales”, indicaron.

A la par, señalaron que el caso fue puesto en las manos competentes de la entidad para hacer el debido proceso, entre las medidas que tomaron fue que funcionario no continuará realizando labores en el sector.

Esperan con este proceso, en sus palabras: “ofrecer personalmente las disculpas institucionales, explicar lo sucedido y reiterar nuestro respeto hacia todos los residentes del conjunto”.

