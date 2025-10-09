Alcalde de Chía suspende restricción a vehículos de carga por revisión de la ANLA

Se daban prácticas irregulares para evadir la medida de restricción de carga pesada. Foto: Esteban Garzón

El alcalde de Chía (Cundinamarca), Leonardo Donoso, anunció la suspensión temporal de la medida que restringía la circulación de vehículos de carga pesada por la avenida Pradilla. La decisión se tomó luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) convocara una audiencia pública para revisar la licencia ambiental del proyecto Troncal de Los Andes.

Decisión concertada

Según informó la Alcaldía, la decisión se adoptó tras una reunión con líderes gremiales y representantes del sector empresarial, en la que —según Donoso— primaron el diálogo y el respeto para la construcción de soluciones conjuntas.

“En el diálogo y en el respeto se construyen las propuestas para Chía y la región. Por eso, hemos decidido aplazar la entrada en vigencia de la restricción hasta el 10 de noviembre, una vez conozcamos los resultados de la audiencia de revisión de la licencia ambiental de la Troncal de Los Andes”, expresó el alcalde.

Las autoridades locales reiteraron que la medida busca promover la movilidad sostenible y reducir el impacto ambiental en el municipio. También recordaron que Sabana Centro atraviesa un acelerado crecimiento urbano y vehicular, lo que exige coordinación con el Gobierno Nacional para avanzar en soluciones estructurales de transporte e infraestructura.

Donoso aseguró que la mesa de diálogo con los gremios productivos continuará abierta para mantener un canal de concertación permanente.

Proyecto paralizado y críticas al Gobierno

Semanas atrás, el alcalde Donoso lanzó una fuerte crítica al Gobierno Nacional por la paralización del proyecto Troncal de Los Andes, cuya Unidad Funcional 3 permanece detenida por una medida judicial desde hace varios años.

“El Gobierno tiene la llave, pero no la voluntad. Al Gobierno Nacional le quedó grande el desarrollo del país”, afirmó el mandatario durante una mesa de trabajo en el Ministerio del Interior, convocada para discutir los efectos de la restricción vehicular y la congestión sobre la avenida Pradilla.

Desde mayo de 2025, el municipio aplica una restricción ambiental para vehículos con un peso superior a 3,4 toneladas, entre las 8:00 a.m. y 4:30 p.m., en corredores clave como la avenida Pradilla, mediante la implementación del pico y placa ambiental.

En su momento, Donoso explicó que la única solución estructural a los problemas de movilidad y congestión depende de que la ANLA autorice la modificación de la licencia ambiental que mantiene detenido el tramo vial.

“No es un tema de recursos, es un tema de voluntad política y celeridad administrativa”, sostuvo, al recordar que la obra acumula más de siete años de retraso.

El alcalde añadió que la paralización se originó por una demanda judicial durante la pandemia, que impuso una medida cautelar al considerar la existencia de un humedal en la zona, pese a que —según la administración— ya existía una licencia previa para construir canchas de polo.

Donoso también resaltó que otras regiones del país han logrado ajustes similares en proyectos viales mediante la construcción de viaductos o reubicación de trazados, por lo que no existirían impedimentos técnicos para autorizar una modificación de apenas 150 metros en el tramo conocido como Accesos Norte.

