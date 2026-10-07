"Gracias, Rock al Parque": historia y bandas del festival que nos cambió para siempre

¿Cómo nació Rock al Parque y por qué terminó convirtiéndose en uno de los festivales de rock más importantes de Latinoamérica? En "Gracias, Rock al Parque", un documental de El Espectador, viajamos a los años 90 para reconstruir la historia de un festival que nació en medio de una Colombia convulsionada y que, tres décadas después, sigue siendo un referente de la música y la cultura del mundo hispano. Junto a, entre otros, Julio Correal y Bertha Quintero, cocreadores del festival, Héctor Buitrago, integrante de Aterciopelados, María Claudia Parias Durán, directora de IDARTES y el músico argentino Gustavo Santaolalla, hablamos del pasado, presente y futuro de un evento que nunca dejó de hacer ruido.