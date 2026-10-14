Grama de El Campín: Contraloría indaga si se comprometieron recursos públicos

La Contraloría de Bogotá abrió una indagación preliminar para establecer si las condiciones de mantenimiento y operación del estadio El Campín, incluido el estado de su gramilla, pudieron afectar el patrimonio público. La revisión examinará las obligaciones de la concesionaria Sencia, la supervisión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y los posibles costos asociados al deterioro de la cancha y a la indisponibilidad del escenario deportivo para la realización de partidos de fútbol.

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La decisión se conoció este miércoles 14 de octubre, un día después de que la Dimayor cancelara el partido entre Millonarios y Once Caldas por las condiciones del terreno de juego. La situación, inédita en la historia del estadio, llevó al alcalde Carlos Fernando Galán a calificar el estado de la grama como “inaceptable” y a pedir al IDRD que iniciara un proceso por un posible incumplimiento de las obligaciones de Sencia, empresa encargada de la concesión del estadio.

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La indagación parte de una visita administrativa de la Dirección de Reacción Inmediata de la Contraloría, durante la cual se revisó el estado de la cancha y la documentación entregada por el concesionario Sencia y el IDRD. Por ahora, el organismo busca establecer si hubo irregularidades con incidencia fiscal.

Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables. Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realizacion de los partidos de fútbol.… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 14, 2026

¿Qué revisará la Contraloría?

Uno de los puntos centrales será el cumplimiento del contrato de concesión del año 2024. La Contraloría verificará las obligaciones relacionadas con la disponibilidad del estadio para eventos deportivos, el mantenimiento de la gramilla y la responsabilidad por los costos de recuperación o reemplazo del césped.

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El ente de control también examinará la labor de supervisión del IDRD y la interventoría vinculada a dicho contrato. En este frente, revisará el seguimiento al mantenimiento y al reemplazo de la cancha, así como la justificación de los pagos efectuados con recursos públicos.

Otro componente será establecer si la indisponibilidad del estadio, los aplazamientos o las cancelaciones de partidos pueden generar consecuencias económicas para el patrimonio público. Esto incluye posibles reclamaciones, indemnizaciones u otras contingencias que comprometan recursos distritales.

Con los resultados de la indagación, el organismo de control cuantificará un eventual daño patrimonial, además de identificar a los posibles responsables, en caso de que corresponda.

Una auditoría más amplia al contrato del estadio

Además de la indagación por la gramilla, la Contraloría adelantará una auditoría de cumplimiento sobre la ejecución del contrato de asociación público-privada (APP) de El Campín y la gestión del IDRD. Esta revisión hace parte de las actuaciones previstas en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal de 2026 y es independiente de la indagación preliminar.

En ese escenario, la auditoría evaluará las obligaciones contractuales, la estructuración y sostenibilidad del modelo financiero, las contraprestaciones económicas que debe recibir el Distrito y los ingresos derivados de eventos musicales, los cuales, valga recordar, han afectado ampliamente las actividades deportivas del Campín, de los clubes de fútbol y de la hinchada. También revisará la efectividad de los mecanismos de supervisión e interventoría.

El examen abarcará desde la etapa de factibilidad del proyecto hasta la transición a la fase de construcción. Así, la revisión del organismo de control no se limitará al estado actual de la cancha, sino que también cubrirá aspectos financieros y contractuales de la concesión.

Personería también revisará el contrato de Sencia

A la indagación preliminar de la Contraloría se sumó una acción preventiva de la Personería de Bogotá para examinar posibles responsabilidades disciplinarias relacionadas con el manejo de la alianza público-privada (APP) del estadio El Campín.

El personero Andrés Castro ordenó la actuación y dispuso que un equipo de la entidad se desplazara al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para revisar el contrato suscrito con Sencia. La revisión busca establecer si hubo posibles incumplimientos en el manejo del estadio y las obligaciones relacionadas con el estado de la gramilla.

Por su parte, el director del IDRD, Daniel García, señaló que la entidad comenzó a estudiar posibles acciones penales y disciplinarias por lo que considera un incumplimiento contractual tras los conciertos de BTS.

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