¿Fútbol vs conciertos? El choque detrás de la crisis de la grama en El Campín
El mal estado del césped del Estadio Nemesio Camacho El Campín ha obligado a aplazar varios partidos del fútbol colombiano, lo que ha desatado una fuerte controversia entre la Dimayor, la Alcaldía de Bogotá y el concesionario Sencia, que se agudizó desde que la operación del escenario pasó a manos de un privado.
Comentarios
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Ana María(44086)•Hace 10 minutosEsas tales APP son la desgracia para el patrimonio público. Los politiqueros y medios de comunicación las muestran como la panacea. Se convierten en una fachada para que unos avivatos consigan negocios jugosos a bajo precio. Y la negligencia e inactividad de los gobernantes es el acompañante perfercto para esa debacle para los recursos de los ciudadanos.