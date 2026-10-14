¿Fútbol vs conciertos? El choque detrás de la crisis de la grama en El Campín

El mal estado del césped del Estadio Nemesio Camacho El Campín ha obligado a aplazar varios partidos del fútbol colombiano, lo que ha desatado una fuerte controversia entre la Dimayor, la Alcaldía de Bogotá y el concesionario Sencia, que se agudizó desde que la operación del escenario pasó a manos de un privado.