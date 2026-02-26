Granizada colapsa vías principales y provoca hundimiento en la Autopista Sur

La Secretaría de Movilidad también reportó encharcamientos e inundaciones en otros sectores clave, entre ellos la avenida Boyacá con avenida El Dorado, la carrera 104 con calle 132 en Suba, la avenida Cali con calle 139 y la carrera 50 con avenida La Esperanza, en Teusaquillo. En Puente Aranda, en la calle 3 con carrera 56, equipos técnicos revisan un daño en la vía pública. Foto: Archivo particular

Una intensa granizada cayó la tarde de este jueves 26 de febrero sobre Bogotá y desató emergencias viales en varios puntos de la ciudad. La acumulación de hielo y agua provocó inundaciones, trancones y hasta el hundimiento parcial de una calzada en uno de los corredores más importantes de la capital.

El punto más crítico se registró en la Autopista Sur con carrera 73, donde la vía cedió y obligó a cerrar parte del tramo. La Policía de Tránsito habilitó paso controlado por un solo carril mientras se adelantan trabajos de inspección y mitigación. La restricción generó extensas filas de vehículos y afectó el ingreso y salida hacia el sur de la ciudad.

La Secretaría de Movilidad también reportó encharcamientos e inundaciones en otros sectores clave, entre ellos la avenida Boyacá con avenida El Dorado, la carrera 104 con calle 132 en Suba, la avenida Cali con calle 139 y la carrera 50 con avenida La Esperanza, en Teusaquillo. En Puente Aranda, en la calle 3 con carrera 56, equipos técnicos revisan un daño en la vía pública.

#BOGOTÁ. Se realiza cierre vial en la localidad de Puente Aranda, por hundimiento de la capa asfáltica en la Calle 3 con carrera 56. Se recomienda tomar vías alternas, bastante congestión vehicular en la zona.





El Cuerpo Oficial de Bomberos atendió emergencias en Engativá, Suba, Fontibón, Puente Aranda y Teusaquillo. En varios puntos, el colapso del sistema de alcantarillado provocó rebosamientos e ingreso de agua a viviendas. Solo en Engativá se reportaron al menos seis casos relacionados con la acumulación de granizo.

#BOGOTÁ. Mas videos de la fuerte granizada que se presentó la tarde de hoy 26FEB, en la localidad de Engativá, las imágenes corresponden al b/Bella Vista Occidental. A esta hora, llueve en gran parte de la ciudad. Conduzca con precaución.





La operación de Transmilenio también registró afectaciones en la calle 80, cerca del Portal, donde el alto nivel de agua obligó a reducir la velocidad de los buses troncales y alimentadores, alterando los tiempos de viaje. Mientras las autoridades adelantan trabajos para normalizar la movilidad, persisten las demoras en varios corredores principales.

