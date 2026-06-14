Grave caso de abuso sexual contra menor en Usaquén: ICBF ya atiende el caso

En el lugar habrían otros menores de edad. EFE/ Nina Osorio Foto: EFE - Nina Osorio

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Un estremecedor video sería la pieza clave en una denuncia por abuso sexual contra un menor al interior de un apartamento ubicado al norte de Bogotá, más exactamente en la calle 106a con 19a (Usaquén).

El delito ocurrió en la tarde de este domingo, cuando testigos grabaron con su celular el momento en que un sujeto habría violado a un niño desde el balcón del inmueble. En medio de gritos de desespero y de auxilio, las mujeres intentaron frenar el estremecedor abuso.

“Llegamos al barrio. Mi hermana estaba mirando hacia arriba y me dijo: ”¿Qué es eso que está pasando allá?, Yo no lograba entender. Pensé que era un juego, pero luego ya fue más claro. Entonces empezamos a gritar: ¡abusador! ¡Suéltelo! El tipo seguía y luego entraron al apartamento. Fue demasiado impactante”, relató Vivian Tatiana Cardozo.

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A su testimonio, se sumó también el de otro residente. “Yo oía la gritería y, cuando miré, vi a la persona abusando del niño. Es lo que está en el video y doy fe de lo que sucedió”.

¿Qué pasó con el menor?

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, en el apartamento no solo estaría el niño de 6 años víctima del abuso, sino también otros dos menores.

Al lugar acudieron uniformados de la estación de Usaquén, quienes, en compañía de la Policía de Infancia y Adolescencia, atienden a esta hora el caso.

Desde el ICBF informaron que ya dispusieron de un equipo de defensoría de familia para la verificación y restablecimiento de los derechos de los menores.

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Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, informó que el menor ya fue trasladado a un hospital donde recibe a esta hora atención médica; mientras tanto, el sujeto “ya está en poder de la Policía para verificar identidad, antecedentes y las conductas realizadas”, aseveró Restrepo.

A esta hora, la Policía Metropolitana de Bogotá ya capturó al sujeto, quien cubrió su rostro y fue trasladado en una patrulla. Esto habría generado indignación entre la comunidad, que reclamó airadamente a los uniformados. La UNDMO hace presencia en el sector.

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