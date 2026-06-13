Operativo en la zona T contra el trabajo infantil dejó 8 menores rescatados

La mayoría de los niños encontrados hacen parte de la comunidad emberá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Policía Nacional, a través del Grupo de Infancia y Adolescencia, en compañía del ICBF, Personería de Bogotá, Idipron y Migración Colombia, realizó un operativo al norte de la ciudad para identificar posibles casos.

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Las labores de vigilancia se desarrollaron en la Zona T, más específicamente en la calle 82 entre carreras 11 y 13. Allí, las autoridades encontraron a 8 menores de edad, entre los 4 meses y los 10 años, siendo utilizados para actividades de mendicidad y trabajo infantil.

Los menores y adultos que los cuidaban hacen parte de la comunidad Emberá, que llegó a la ciudad desplazada por el conflicto armado en Chocó y Risaralda. Las familias fueron trasladadas hasta el Centro Zonal Revivir, donde el ICBF activó la ruta de restablecimiento de derechos.

Un reto distrital

A pesar de estos avances, el trabajo infantil continúa representando un importante desafío para la ciudad. Durante 2025 se identificaron 7.807 casos, una situación asociada a factores estructurales como la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral, la fragilidad de las redes de apoyo y la persistencia de prácticas culturales que normalizan el trabajo infantil.

Desde la Secretaría de Integración Social señalaron que continúan con las acciones de prevención, identificación, atención y articulación institucional para enfrentar este fenómeno que continúa afectando a miles de menores de edad.

De acuerdo con el Informe del Sistema Misional de Información de Atención Social (SMIA) 2025, la Secretaría gestionó atenciones para 4.385 niñas, niños y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil, registrando un aumento frente a años anteriores.

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Los datos muestran que el grupo poblacional con mayor concentración corresponde a niñas y niños entre los 6 y 11 años, con 2.384 casos atendidos, seguido por la primera infancia, entre los 0 y 5 años, con 1.078 casos, y adolescentes entre los 12 y 17 años, con 923 casos.

Asimismo, la distribución por sexo evidencia una mayor participación de hombres, con 2.299 casos, frente a 2.085 mujeres, lo que reafirma la necesidad de mantener estrategias diferenciales que respondan a las particularidades de cada grupo poblacional.

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