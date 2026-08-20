Gremios y Concejo le insisten al Distrito para que pause el trámite de la reforma tributaria

El Concejo de Bogotá aprobó el Presupuesto Anual de Rentas e Inversiones para 2025, por un valor de $38,4 billones de pesos. Foto: Cortesía

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La declaratoria de Emergencia Económica tras el terremoto del pasado 10 de agosto reconfiguró el mapa fiscal de Bogotá. En un escenario donde la reconstrucción nacional, de acuerdo con las estimaciones del gobierno, demandará al menos COP 30 billones —recursos que saldrán inevitablemente de los impuestos de los colombianos—, la pertinencia de tramitar un nuevo ajuste tributario en la capital ingresó a una zona de alta incertidumbre. La prioridad impositiva del país cambió de golpe, dejando en entredicho las pretensiones de mayor recaudo local.

En contexto: Nueva reforma tributaria en Bogotá: así tocarían su bolsillo

A la carga financiera extraordinaria que asumirán los contribuyentes se suma una contradicción interna en las finanzas de la ciudad: la baja eficiencia en el cobro de las deudas existentes. El más reciente Boletín de Deudores Morosos del Estado revela que Bogotá tiene más de COP 7,6 billones en obligaciones en mora sin recuperar. Bajo este panorama, la exigencia de aplicar una política de austeridad y optimizar la cartera castigada antes de tocar el bolsillo de los hogares empieza a ganar terreno en el debate público.

El pedido desde el Concejo

Desde el Partido MIRA formalizaron la petición ante el alcalde Carlos Fernando Galán para poner en pausa la discusión del proyecto distrital. Durante el foro “¿Cómo se financia una ciudad inteligente?”, realizado en la Universidad EAN, el concejal Samir Bedoya sostuvo que insistir en la iniciativa bajo las condiciones actuales resulta inoportuno e insolidario con las familias afectadas.

“No es el momento de discutir una reforma tributaria en nuestra ciudad hasta que no tengamos claro cuáles son los verdaderos efectos económicos de la tragedia y cuánto nos va a tocar poner a los bogotanos”, argumentó Bedoya. Según la bancada, la propuesta no busca cancelar definitivamente la revisión de las tarifas, sino aplazarla hasta que se concrete el impacto real de las medidas fiscales que adopte el Gobierno Nacional para financiar la emergencia.

Gremios se suman a la petición de retiro

La solicitud para frenar el proyecto de acuerdo no proviene únicamente del Cabildo. El gremio de los comerciantes, a través de Fenalco Bogotá Cundinamarca, respaldó la propuesta de retirar el Proyecto de Acuerdo N. 724 de 2026.

Juan Esteban Orrego, director de la entidad, advirtió que la coyuntura exige concentrar esfuerzos en la atención del desastre y evaluar la capacidad económica de los hogares y sectores productivos antes de discutir nuevas cargas fiscales.

A esta postura se adhirió Cotelco Bogotá–Cundinamarca, gremio que advirtió sobre el impacto que nuevas cargas tributarias tendrían en la reactivación, la generación de empleo y la competitividad de la capital como destino de negocios y turismo en medio del desastre nacional.

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