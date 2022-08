“Gritaba y nadie me ayudaba”, denuncian agresión sexual en Kennedy

Este año se han presentado 417 denuncias por delitos sexuales en la localidad de Kennedy. Foto: El Espectador

Esta semana se hizo viral la publicación, vía redes sociales, de una mujer víctima de una agresión sexual en inmediaciones del portal de las Américas, en la localidad de Kennedy. De acuerdo con la joven, un hombre se acercó a ella y haciendo parecer que la conocía de tiempo atrás, la intentó besar y la tocó en múltiples oportunidades.

Pese a que la mujer intentó gritar y pedir ayuda, en principio no fue auxiliada, pero gracias a la insistencia, dos motociclistas que se percataron de lo ocurrido lograron detener al señalado. Cuando estaba en poder de la comunidad, el sujeto alcanzó a ser golpeado.

“Empezó a manosearme y a tratar de besarme, a lo que yo le empecé a pegar, pero el tipo tenía muchísima fuerza y no lograba quitármelo de encima. Gritaba y nadie me ayudaba, hasta que un muchacho me ayudó, agarró al tipo y empezó a pegarle junto a otros dos motociclistas”, dijo la víctima de la agresión.

De acuerdo con la denuncia de la mujer, las autoridades no acudieron de forma inmediata, e incluso señaló que su agresor está en libertad. A pesar de que el hombre fue identificado, dice la víctima, esto no es suficiente y las autoridades “deben tomar cartas en el asunto”.

“El tipo fue tan cínico que le decía al muchacho que me ayudó que hablaran ellos dos (con los motociclistas) y que no le hicieran nada. Yo lloraba desesperadamente y no sabía cómo actuar; lo primero que pensé fue en grabar, pero estaba tan asustada que no pude hacerlo muy bien”, agregó la joven.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, los delitos sexuales, específicamente en la localidad de Kennedy, vienen en aumento. Este año, hasta la fecha, se han presentado 417 denuncias, en comparación con los 399 casos del 2021 y los 372 hechos que ocurrieron en el 2020.

