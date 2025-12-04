Logo El Espectador
Grupo de Energía venderá dos predios de la calle 26: en uno está la Secretaría de Educación

Los dos predios fueron sede del Grupo de Energía de Bogotá hasta 1998 y desde entonces, han sido arrendados a diferentes entidades distritales.

Redacción Bogotá
05 de diciembre de 2025 - 02:39 a. m.
Los dos predios suman más de 50 mil metros cuadrados de área total.
Foto: Grupo de Energía de Bogotá
El Grupo Energía Bogotá (GEB) dio a conocer avances en una venta relevante para la capital. Cada vez está más cerca de consolidarse el proceso de enajenación de dos predios urbanos ubicados en la Avenida Calle 26. Estos son: el que está en la Carrera 66 No. 24–69 y el No. 66–63, donde se encuentra la Secretaría de Educación.

Le puede interesar: Percepción de inseguridad en Bogotá sube al 62 %: factores que disparan la alarma

El pasado 28 de octubre, el GEB dio a conocer que socializó ante representantes de diferentes compañías interesadas, el comienzo del proceso de venta de dos predios urbanos ubicados en la calle 26, como parte de su estrategia de administración y optimización del portafolio de activos. Este jueves, se dio a conocer que la junta directiva, aprobó la venta.

¿Cómo son los dos predios?

De acuerdo con el GEB, en los años setenta, la entonces Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (EEEB) adquirió el predio, propiedad de la Caja de Crédito Agrario, con el fin de construir una sede más moderna que respondiera al crecimiento de la empresa.

La compra fue autorizada en 1973 y tras larga historia, con la reestructuración del sector energético en 1998 y la creación de nuevas empresas como Emgesa y Codensa, el predio dejó de ser la sede principal de la organización. Luego fue arrendado a diferentes entidades distritales, entre ellas Canal Capital, Transmilenio, Metrovivienda y la Secretaría de Educación.

“Este proceso de enajenación se adelanta bajo un esquema cerrado; por esta razón, esta publicación tiene un carácter meramente informativo y no constituye una oferta pública ni una convocatoria abierta”, indicó el grupo.

Con el avance de la venta, queda una clara pregunta: ¿cuál será el destino de la sede de la Secretaría de Educación? El Espectador consultó, pero aún no tiene respuesta.

Siga leyendo: Esta es la identidad del motero que murió tras ser embestido por conductor de Ferrari

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.
