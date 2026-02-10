Habilitan 626 oportunidades laborales para jóvenes en Bogotá esta semana, ¿cómo aplicar?

Agencia de empleo del distrito. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Esta semana se abrió una nueva convocatoria laboral dirigida principalmente a jóvenes entre los 18 y 28 años, con un total de 626 oportunidades de empleo disponibles durante la semana del 9 al 14 de febrero de 2026, según informó la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La oferta busca facilitar el acceso al mercado laboral, especialmente para quienes están en su primer empleo o se encuentran en etapa de formación. Del total de vacantes, 529 no requieren experiencia previa, lo que convierte esta jornada en una de las principales apuestas de la ciudad para impulsar el empleo juvenil en sectores comerciales y de servicios.

Además, se habilitaron 97 vacantes para personas con experiencia, disponibles para todos los niveles de formación, desde educación básica y media hasta perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales. Estas ofertas pueden solicitar hasta 24 meses de experiencia y contemplan salarios que pueden alcanzar hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.

¿Cómo aplicar?

Como parte de la estrategia de conexión laboral, la Secretaría informó que la Unidad Móvil de Empleo estará prestando atención presencial en el Centro Comercial Paseo Villa del Río, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se brindarán servicios gratuitos como:

Registro en el Servicio Público de Empleo

Conexión con vacantes disponibles

Oferta de formación

Asesoría a empresarios

La atención se realizará en los siguientes horarios:

Lunes 9 al jueves 12 de febrero: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sábado 14 de febrero: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Viernes 13 de febrero: no habrá servicio

¿Qué vacantes están disponibles?

Entre los cargos disponibles se encuentran asesor comercial retail, cajero, vigilante, auxiliar logístico, conductor licencia C2, operario de producción, soldador, auxiliar contable, analista jurídico y auxiliar administrativo, entre otros.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.