¿Saldrá del país desde el aeropuerto El Dorado?, tome nota por posibles demoras en Migración

Los funcionarios de Migración en el aeropuerto El Dorado se encuentran llevando a cabo un “plan tortuga”, con el que esperan reducir la eficiencia de sus actividades habituales, debido a una inconformidad con el Gobierno Nacional.

Si bien, el flujo de las filas en este punto del aeropuerto no ha tenido mayores inconvenientes, las autoridades del aeropuerto han emitido una serie de recomendaciones para los viajeros que saldrán del país.

Medidas de mitigación

En este sentido, Migración Colombia informó que está activando un plan especial de contingencia en los principales puestos de control migratorio del país con el fin de evitar contratiempos para quienes saldrán del territorio nacional y garantizar la continuidad del servicio migratorio ante posibles anuncios de operación irregular o ajustes en los controles.

El refuerzo contempla la movilización de cerca de 50 funcionarios con capacidad de respuesta operativa, enfocados en agilizar los filtros de control, especialmente en el área de inmigración, para mantener un flujo eficiente de viajeros internacionales fuera de Colombia

Este plan busca que el proceso de salida, que incluye la verificación de documentos y el control migratorio, sea más rápido y ordenado, especialmente en terminales aéreas como el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde diariamente salen miles de pasajeros en vuelos internacionales con destino a diversos continentes.

De hecho, gracias a este refuerzo, el paso por Migración se ha llevado sin demasiadas novedades, pese al desorden inicial del lunes en la tarde.

Recomendaciones para viajeros

Si usted planea salir del país en los próximos días, siga las siguientes recomendaciones para evitar problemas en migración y evitar demoras en los puntos de control:

Haga el pre-registro migratorio (CheckMig)

Antes de llegar al aeropuerto, diligencie el formulario CheckMig, el cual permite adelantar parte del proceso migratorio y agiliza el paso por los controles oficiales en el aeropuerto. Esto se puede hacer hasta 72 h antes del vuelo y hasta 1 h antes de la salida.

Llegue con anticipación al aeropuerto

Las aerolíneas y autoridades piden a los pasajeros de vuelos internacionales que lleguen al menos tres horas antes de la hora de salida del vuelo para completar todos los trámites sin prisa.

Tenga sus documentos listos

Asegúrese de llevar pasaporte válido, cualquier visa requerida por el país de destino y tarjeta de embarque. Revisa también que tu pasaporte cumpla con los requisitos mínimos (páginas en blanco, validez mínima) según el país al que viajes.

Manténgase informado

Siga en tiempo real las recomendaciones por parte de las autoridades y en los canales oficiales del aeropuerto El Dorado y Migración Colombia.

Avianca activó plan de contingencia

Adicionalmente, ante las posibles afectaciones en los servicios migratorios por acciones sindicales de los funcionarios de Migración Colombia, la aerolínea Avianca activó un plan de contingencia para proteger a sus pasajeros con vuelos internacionales, especialmente en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, uno de los principales hubs del país.

Este plan incluye flexibilidad en conexiones, permitiendo a los usuarios modificar sus itinerarios para ampliar el tiempo entre vuelos, sujeto a disponibilidad, así como cambios de fecha sin penalidad ni diferencias tarifarias hasta 15 días después de la fecha original del viaje, también de acuerdo con disponibilidad de cupos.

