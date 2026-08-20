Habitantes de calle y agresiones en TransMilenio: ¿qué dice el Distrito ante las denuncias?

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Las denuncias sobre agresiones, permanencia de habitantes de calle dentro de buses y uso de estaciones de TransMilenio como lugares de permanencia llevaron al concejal Juan David Quintero a pedirle al Distrito que refuerce los controles en el sistema. La Secretaría de Integración Social respondió que ya existe una estrategia conjunta con TransMilenio para atender estos casos y que no toda presencia de una persona habitante de calle constituye una infracción.

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El debate surgió luego de que Quintero cuestionara públicamente las condiciones de seguridad y convivencia en buses y estaciones. El concejal citó una cifra de 21 incidentes relacionados con habitantes de calle durante 2026 y pidió establecer qué está haciendo la Administración para prevenir estas situaciones.

Quintero también planteó preguntas sobre las condiciones de ingreso de habitantes de calle al sistema y pidió aclarar si existe algún mecanismo que permita su acceso gratuito a TransMilenio. Hasta ahora, esa denuncia no demuestra la existencia de un acuerdo que establezca un ingreso gratuito para esta población.

El cabildante además reclamó mayores controles en buses, estaciones y portales, a partir de testimonios sobre personas que permanecerían dentro de los vehículos durante largos recorridos. Uno de esos testimonios corresponde a un conductor de TransMilenio, quien aseguró que enfrenta esta situación con frecuencia sin herramientes que deriben en una mejora sustancial de la situación. Cabe alcarar que las afirmaciones corresponden al relato del trabajador y no a cifras oficiales de TransMilenio.

“La presencia de habitantes de calle en el sistema no es una infracción”, Integración Social

El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, cuestionó la idea de que el sistema no esté realizando intervenciones sobre estos casos. Según el funcionario, existe un trabajo conjunto con TransMilenio mediante duplas que recorren el sistema y abordan a personas habitantes de calle.

“El señor chofer de TransMilenio no está enterado justamente del trabajo que estamos haciendo entre TransMilenio y la Secretaría de Integración Social”, afirmó Angulo, quien aseguró que el trabajo conjunto se desarrolla “desde el año pasado de manera intensa”.

De acuerdo con las cifras entregadas por la Secretaría, durante 2026 se han realizado 179 recorridos, en los que se abordaron 2.774 ciudadanos habitantes de calle. De ellos, 405 aceptaron la oferta institucional, que incluye servicios de autocuidado, hogares de paso y centros de inclusión.

Angulo también hizo una precisión frente a la relación entre habitabilidad de calle y seguridad dentro del sistema.

“No es malo per se que haya un habitante de calle en un TransMilenio. Lo que es malo per se es que cualquier ciudadano, sea habitante de calle o no, esté generando alguna incomodidad o esté cometiendo alguna infracción”, señaló.

Según el secretario, dentro de los cerca de 2.800 casos abordados por las duplas se han identificado 21 incidentes en los que habitantes de calle cometieron una infracción.

El funcionario sostuvo que esa cifra representa el 0,2 % de la población habitante de calle de Bogotá. También mencionó que equivale al 3 % de los casos atendidos por las duplas, aunque esa proporción no coincide con el cálculo sobre los 2.774 abordajes reportados por la Secretaría.

“Son ciudadanos antes que habitantes de calle. Cualquier ciudadano que comete una infracción tiene que responder al Código de Convivencia”, agregó Angulo.

El protocolo institucional dentro del sistema

La estrategia contempla que las duplas de Integración Social y TransMilenio realicen un abordaje territorial, ofrezcan servicios sociales y, cuando sea necesario, intervengan frente a situaciones que afecten la convivencia o la operación.

“Siempre hacemos un abordaje territorial ofreciendo nuestros servicios, persuadiendo al habitante de calle para que asista al ecosistema de servicios de Integración Social”, explicó Angulo.

El funcionario señaló que el trabajo también tiene un componente pedagógico dirigido tanto a las personas habitantes de calle como al resto de usuarios. “Hay que lograr una transformación cultural no solamente del habitante de calle, que también tiene que tener un comportamiento adecuado en un sitio público, sino de los otros ciudadanos frente al habitante de calle”, dijo.

Por su parte, TransMilenio mantiene el denominado Plan Cambuches, con el que busca identificar ocupaciones irregulares que puedan afectar la infraestructura o la operación. En 2026 se han realizado más de 160 recorridos de caracterización y seguimiento, que permitieron levantar 96 cambuches en corredores estratégicos.

La entidad también reportó cerca de 120 casos de habitantes de calle dentro de buses, en los que se realizó un abordaje institucional y se ofrecieron alternativas de acompañamiento.

¿Cómo reportar situaciones dentro de TransMilenio?

Ante el llamado de Quintero a reforzar los controles, Transmilenio también recordó a los usuarios los canales disponibles para reportar hechos que afecten la seguridad o la convivencia.

La recomendación es identificar primero qué ocurre y dónde. Si el hecho sucede dentro de un bus, los usuarios pueden consultar el número interno del vehículo, ubicado en sus costados, para facilitar su identificación.

Los reportes pueden hacerse al personal de operación, vigilancia o gestores de convivencia, a través de los canales oficiales de Transmilenio y de la Policía Metropolitana. En situaciones que representen un riesgo para la integridad o el patrimonio de las personas está disponible la línea 123.

El protocolo también contempla incumplimientos del Manual del Usuario, como llevar cargas sobredimensionadas, ocupar espacios inadecuados o no validar el pago del pasaje. Según la situación, pueden intervenir Transmilenio, la Policía y la Secretaría de Integración Social.

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