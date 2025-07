Habla esposa de hombre que golpeó a viajera en aeropuerto el Dorado por una silla

En video quedó registrado el momento en que este hombre agrede a una pasajera que estaba esperando la salida de un vuelo porque esta se negó a cederle la silla. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Indignación y repudio hay en la opinión pública luego de conocerse la brutal agresión que cometió Héctor Favio Santacruz Marulanda contra Claudia Patricia Segura en una sala de abordaje del Aeropuerto El Dorado.

La grave golpiza fue grabada por la misma víctima y testigos, quienes documentaron el momento en que Santacruz la insulta verbalmente y luego le propina un puño en la mejilla izquierda.

Lea más: Mujer agredida en aeropuerto El Dorado denuncia fallas en protocolos de atención

Ante el documentado delito, la esposa del señalado agresor se pronunció a través de la cuenta de Instagram de la empresa en que ambos son fundadores. Allí, rechazó la agresión y pidió que el hecho no sea vinculado con su marca.

“No lo justifico, no lo apruebo y no me quedo callada. Lo rechazo desde lo más profundo porque creo en la dignidad, en el límite y en el respeto. Él asumirá las consecuencias de lo que hizo porque toda acción tiene consecuencias. Pero hoy yo también estoy aquí, asumiendo lo que me toca como mujer, como esposa, como mamá y como dueña de esta marca”.

El caso

El hecho ocurrió el pasado 27 de julio a las 8:50 p.m., en una de las salas de abordaje nacional del Aeropuerto El Dorado. El Espectador habló con Maite Bayona Aristizábal, abogada que asumió la defensa de la víctima, quien relató lo ocurrido.

“Cuando ella llega a la sala de espera, vio una silla desocupada, y se sentó. Como tenía asuntos de trabajo pendientes, sacó su computador y empezó a trabajar”, relata la abogada.

En ese escenario, de un momento a otro, aparece Héctor Favio Santacruz que la terminaría agrediendo y la empieza a increpar por la silla, diciéndole, con un tono exacerbado, que ese espacio estaba reservado para él, porque ya estaba sentado ahí y porque, además, justo al lado estaba sentada su esposa. Ante el pedido, Segura le dijo al hombre que la silla no era de su propiedad y que ella se sentó porque el espacio estaba vacío.

“Ante la respuesta, el señor la amenaza, le dice que ‘si no se levanta, él la levanta’. Durante la corta conversación, el señor repite la frase varias veces en tono amenazante, razón por la cual mi clienta le indica que si quiere puede llamar a la Policía, pero que ella no se va a parar, y menos en esas circunstancias. Acto seguido el hombre le pide a su esposa que empiece a grabar”, señala la defensa.

Para ese momento, debido al tono que tomó la confrontación, varias personas, entre ellas Claudia, también empezaron a grabar los hechos, situación que exasperó aún más al agresor y en ese momento, tras proferir varias amenazas más, procedió, ante la mirada atónita de los presentes, a raparle el celular a Claudia para luego propinarle un golpe en la parte izquierda de su rostro.

Ante la agresión, varias personas reaccionaron en defensa de la mujer y entre recriminaciones y reclamos, retiraron al agresor del lugar. Incluso en los videos se ve el momento en que la esposa del agresor intercede ante los presentes para que no lo vayan a lastimar.

Le puede interesar: Fusagasugá se suma a la Región Metropolitana: ¿qué cambios habrá?

Pese a que fue increpado por varias personas que lo retiraron del lugar a los empujones, el agresor justifica su actuar e incluso continúa lanzando amenazas.

Denuncian fallas en los protocolos y revictimización

Una vez el agresor fue increpado por los demás pasajeros, el personal del aeropuerto se hizo presente y, debido a que la víctima sufrió un desmayo producto de la agresión, fue trasladada en una silla de ruedas a un consultorio. El diagnóstico fue trauma en tejidos blandos. Acto seguido se dirigieron a la URI de Engativá a instaurar la respectiva denuncia.

“Acá es importante mencionar que durante el traslado a la URI, hecho por la Policía Nacional, no hubo ninguna clase de protocolos o rutas de atención para atender casos de Violencias Basadas en Género. Lo que hicieron es insólito: la subieron en la misma camioneta con el agresor, lo cual es absolutamente inadmisible en casos de Violencias de Género y recae, además, en la revictimización”, advierte la abogada.

Señala incluso que no se activó la Línea Púrpura y que, además, no hubo presencia de algún delegado de la Secretaría de la Mujer, ni se ofreció atención o apoyo psicosocial, que es lo que, en teoría, disponen las rutas de atención y los protocolos. “El caso se trató como si fuera cualquier cosa menos un caso de violencia contra las mujeres”, asegura.

Finalmente, la denuncia se instauró horas después del hecho, la madrugada del lunes 28 de julio. Así las cosas, el agresor tendrá que responder ante las autoridades por el delito de lesiones personales basado en violencia de género.

Por la agresión, Claudia recibió una incapacidad de tres días. Sin embargo, según señala el equipo médico que la atiende, es posible que, además, exista una afección en uno de sus oídos producto de la agresión. Esto, además de las secuelas psicológicas, pues, además de la violencia física, en estos casos en donde se atenta contra la dignidad de la persona, y en donde además hay situaciones de revictimización, la afectación psicológica suele ser alta.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.