Habla taxista señalado de abusar a menor de edad en Bogotá

“Sí, hubo relación consensuada, no sabía que era menor de edad. Estoy perturbado, consternado, por eso le pido a la supuesta víctima que diga la verdad”, ese es el relato del taxista que está siendo señalado de abusar sexualmente a una joven, de 17 años, en inmediaciones de la localidad de Ciudad Bolívar.

El caso se dio a conocer el 25 de abril pasado, cuando la mujer publicó en redes sociales la denuncia sobre lo que había acabado de ocurrir. De acuerdo con el relato, todo parece indicar que la joven, junto con su novio, abordó un taxi en Chapinero con destino a Kennedy, pero su pareja se bajó por el camino.

Según la víctima, habría perdido el conocimiento de camino a su casa y, posteriormente, se despertó en una vivienda en Ciudad Bolívar, al lado del conductor del vehículo, motivo por el que salió de allí y posteriormente fue hallada “desorientada”, por las autoridades.

Por estos hechos es señalado el conductor, quien esta semana apareció ante la Fiscalía para responder por los hechos, pero aclarando que, según dice, nunca ocurrió el supuesto abuso, sino que los hechos se dieron de manera consensuada y que nunca obligó a la joven a hacer nada que ella no quisiera.

El taxista es insistente en asegurar que la mujer abordó su carro y le habría dicho que no quería llegar a su casa, además de pedirle que la invitara a unas cervezas, por lo que él accedió, de esta manera fue como llegaron hasta la casa en el sur de Bogotá.

“Ella me dijo que la invitara a una cerveza, yo en el carro no puedo tomar, entonces quedamos en que íbamos a mi casa a tomar (...) desconocía que era menor de edad. No ocurrió en ningún momento (el abuso sexual), eso es lo que quiero, que ella diga la verdad, eso no pasó”. “Nos tomamos unas cervezas y pasó de pronto lo que todo el mundo cree que pasó, pero no pasó como ella dice. Sí, hubo relación consensuada”, dice el señalado.

El próximo 25 de mayo habrá una audiencia de imputación de cargos contra el implicado en el caso, allí su defensa alegará que los hechos no fueron como la mujer los relató, sino que hubo consenso al momento de tener la relación sexual.

