¿Habrá ciclovía en Bogotá el 1 de enero del 2022?

La estrategia de movilidad facilitará el tránsito de personas a sus lugares de trabajo. Foto: Cortesía

Diferentes usuarios en redes sociales han compartido su inquietud en pleno inicio de año, ya que no saben si este 1 de enero estará funcionando con normalidad la ciclovía en Bogotá.

Lea también: Así serán las nuevas tarifas de Transmilenio y Sitp desde el 11 de enero de 2022.

Iniciativa que es liderada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de la ciudad, desde donde se trabaja para incentivar un estilo de vida saludable y por priorizar la actividad física en los capitalinos.

Sin embargo, desde esta entidad se notificó que por la llegada del año nuevo la ciclovía no estará funcionando el primer día del 2022; no obstante, estará disponible en la jornada del domingo 2 de enero en los horarios habituales: de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

🚨#ATENCIÓN

Hoy 1 de enero del 2022 la #Ciclovía no funcionará. Disfruta de ella normalmente el domingo 2 de enero ► https://t.co/5xFNiY81UA#BogotáPedalea pic.twitter.com/gYdkIqzYAD — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) January 1, 2022

Es importante mencionar que según las cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad, en los primeros meses de la pandemia se realizaban alrededor de 360.000 viajes diarios en bicicleta en Bogotá, motivo por el cual se pasó de tener 551 kilómetros de bicicarriles a 635.

Nota relacionada: Conozca la programación de recolección de residuos en Engativá y Barrios Unidos.