¿Habrá Ciclovía en Bogotá este domingo de elecciones? Esto anunció el Distrito

Los 141 kilómetros de la Ciclovía permanecerán cerrados este domingo por la jornada electoral de segunda vuelta presidencial. Foto: EFE - Carlos Ortega

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La Alcaldía de Bogotá confirmó que este domingo 21 de junio no habrá Ciclovía en la capital, debido a las medidas adoptadas para garantizar el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La suspensión aplicará sobre la totalidad de los 141,46 kilómetros que conforman la red de Ciclovía de la ciudad, considerada uno de los espacios de recreación y actividad física más importantes de Bogotá.

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Según informó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la medida busca facilitar las labores logísticas, operativas y de movilidad asociadas a la jornada electoral que se llevará a cabo ese mismo día.

La decisión se suma a otras disposiciones anunciadas por las autoridades para las elecciones, entre ellas la implementación de la ley seca y los operativos especiales de seguridad que se desplegarán en diferentes puntos de la ciudad.

Desde la entidad explicaron que la suspensión será únicamente por esta jornada y que la Ciclovía retomará su funcionamiento habitual el domingo 28 de junio y el lunes festivo 29 de junio.

El IDRD también invitó a los ciudadanos a consultar con anticipación su puesto de votación y participar de la jornada democrática.

Mientras se desarrollan las elecciones presidenciales, las autoridades distritales concentrarán sus esfuerzos en garantizar la movilidad, la seguridad y el normal funcionamiento de los puestos de votación en toda la ciudad.

Despliegue de seguridad en elecciones

Más de seis millones de ciudadanos están habilitados para votar en más de mil puestos de votación en Bogotá, razón por la cual la Alcaldía prepara un despliegue con más de 12.000 policías y funcionarios del Distrito para garantizar unas elecciones tranquilas en las 20 localidades de la ciudad.

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La apertura oficial de la jornada comenzará con el tradicional acto protocolario en la Plaza de Bolívar a las 7:00 a. m. Como una de las principales medidas para la jornada electoral, el Distrito instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital y 20 PMU Locales para monitorear el desarrollo de la elección.

Adicional, la ciudad modificó el horario de la ley seca, que comenzará a la media noche del viernes 19 de junio y se extenderá hasta las 12:00 p. m. del lunes 22 de junio.

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