Habrá cierres viales y ajustes en rutas del SITP por desfile del 20 de julio

Para el desarrollo de este evento, así como el periodo del ensayo, habrá señalización informativa y el acompañamiento de las autoridades competentes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Por primera vez, el tradicional desfile militar y policial del 20 de Julio se realizará en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. La conmemoración de los 216 años de la Independencia tendrá como escenario principal la avenida Villavicencio.

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El desfile comenzará en la transversal 71C, a la altura del semáforo ubicado frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño, y finalizará en la carrera 23C, cerca de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar.

Con el fin de garantizar la movilidad y que el evento se desarrolle de forma organizada y segura, la Secretaría de Movilidad implementó algunos cierres viales desde la noche de este sábado 18 de julio:

Av. Boyacá calzada lenta en sentido norte a sur, desde la diagonal 52 sur hasta la carrera 24, de 00:00 a 4:00 p.m.

Av. Gaitán Cortés entre avenida Boyacá y calle 68F sur, en los dos sentidos viales, desde medianoche hasta las 4:00 p.m.

Av. Villavicencio entre la Autopista Sur y la avenida Boyacá en los dos sentidos viales, desde medianoche hasta las 4:00 p.m.

Los mismos cierres se realizarán de manera gradual durante los ensayos del desfile. Para esto, el horario será el sábado 18 de julio, desde las 9:00 p.m., hasta las 3:00 a.m. del domingo 19 de julio.

Así será el acceso a los barrios

Para garantizar que los habitantes de los barrios la Coruña y Arborizadora Alta puedan ingresar y salir de casa, se planea un contraflujo de 1 kilómetro por la calzada sur de la avenida Gaitán Cortés entre la calle 58A sur y la avenida Boyacá.

En el caso de los barrios Chircal Sur, Casalinda y Protecho, el ingreso y salida se dará por la carrera 22 con avenida Villavicencio. De igual manera, las transversales 20D y 20F con avenida Villavicencio serán el camino para conectar con el barrio Lucero Bajo.

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Por último, se sugiere a los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar, tomar como vías alternas la Autopista Sur y la avenida Boyacá en los tramos no afectados.

Habrá cambios temporales en el servicio público

El sábado 18 de julio: entre las 20:00 y las 03:00 horas y el lunes 20 de julio: desde las 00:00 y las 16:00 horas dejan de operar 4 rutas alimentadoras que conectan con el Portal Tunal y una con la estación General Santander.

Porta Tunal:

6-1 Candelaria

6-1C Casa Linda

6-3 Sierra Morena

H625 Potosí

Estación General Santander:

H604 Santo Domingo

Las demás rutas alimentadoras con destino al Portal Tunal y Estación General Santander operarán con normalidad; no obstante, algunas de estas realizarán contraflujo sobre la carrera 22B en un horario específico durante el proceso de embarque de las tropas de las Fuerzas Militares.

Rutas del SITP con desvíos

En total, 34 rutas de TransMiZonal realizarán desvíos operacionales durante los horarios definidos para el ensayo y el desfile. Los recorridos alternos utilizarán la autopista Sur y la avenida Boyacá; algunas rutas circularán también por la carrera 72, la carrera 73, la diagonal 70 Sur, la calle 64 Sur y la diagonal 62 Sur.

143 - Compartir - Germania 271 - Gran Granada - Lomas 621 - Bachué - Santo Domingo DH209 - Villa Teresita - Galicia GH547 - Bosa San Diego – Centro GH521 - San Bernandino - Usme Chiguaza GH530 - Metrovivienda - Fiscala Alta HA600 - Jerusalén- Chapinero HA601 - Perdomo - Chapinero HA605 - Arborizadora Alta - Polo HA617 - Perdomo - Centro HA620 - La Estancia - San Diego HB609 - Arborizadora Alta - Unicentro HC612 - San Joaquín - Villa María HD607 - Arborizadora Alta - Morato HD630 - Arborizadora Alta – Morato T163 - Perdomo - Calle 222 HF603 - Santo Domingo - Corabastos HF615 - Arborizadora Alta - Est. Bibl. Tintal HG712 - Alfonso López - Bosa La Estación HH632 - Est. General Santander - Villa Gloria HH639 - Arborizadora Alta - Villa Mayor HK627 - Alpes - Salitre Hk629 - Potosí - Fontibón Centro Hk635 - Arborizadora Alta - Montevideo Hl602 - Galicia -Los Laches Hl613 - Perdomo - Horacio Orjuela KH318 - Fontibón Brisas - El Uval KH327 - Puente Grande - Acacias LG816 - Doña Liliana - Madelena P24 - San Blas - Bosa San José P39 - Arabia - Zona Franca P44 - Bosa Santa Fe - Arabia SE14 - Diana Turbay Cultivos - Engativá Centro

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