Bogotá

Habrá show láser por inicio de alumbrados en Bogotá 2025: fecha y cómo asistir

Del 5 al 23 de diciembre Bogotá se llena de arte, música y luces. Conozca los horarios, eventos, conciertos, desfiles y cómo asistir gratis a la agenda navideña.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
29 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Los espectáculos de luces son uno de los atractivos más característicos de la época decembrina. La capital del país, fiel a su estilo innovador, siempre ha estado a la vanguardia de este tipo de puestas en escena y para esta navidad no será la excepción.

Entre el 5 y el 23 de diciembre, la capital vivirá la edición 2025 de Navidad es Cultura — una programación con más de 600 actividades gratuitas, ideales para gozarlas en familia y amigos.

¿Qué actividades hay?

  • Asistir a conciertos y espectáculos en escenarios grandes, barrios y parques.
  • Ver desfiles navideños, disfrutar de alumbrados, ferias gastronómicas, actividades culturales variadas.
  • Ir con la familia: la programación apunta a todas las edades, desde niños hasta adultos.

Eventos y calendario

  • Gran Arranque – Encendido en el Parque Metropolitano El Tunal: 5 de diciembre, desde las 4:30 P.M. más de 1 km de senderos iluminados, un árbol navideño gigante y show de luces.
  • “Una ciudad imaginada” – en la Plaza de Bolívar: funciones entre 13-14 y 17 al 23 de diciembre. Horarios de 6:30 p. m., 8:00 p. m. y 9:00 p. m. Con espectáculos de arte, tecnología y ruido de los buenos.
  • “Más allá de las nubes” – en la Plaza Cultural La Santamaría: función 13-14 y 17-23 de diciembre. Horarios: 7:00 p. m. - 9:00 p. m.
  • “Un ritmo, muchas voces” – en El Tunal: del 17 al 23 de diciembre, con shows musicales, mapping y ambiente navideño.

¿Cuánto cuesta y cómo asistir?

  • Gratis — la mayoría de los eventos son de entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.
  • Los conciertos y desfiles no necesitan boleta, solo llegar temprano. Para los más grandes, conviene mirar la programación oficial o redes para detalles de aforo.

Recomendaciones

  • Marcar en el calendario las fechas de los eventos que le interesan (especialmente los grandes shows en Tunal o Plaza de Bolívar).
  • Si va en grupo: llegue con anticipación, la entrada es libre, pero el aforo se agota.
  • Tenga en cuenta transporte y movilidad, con tanto evento la ciudad se mueve en otro ritmo.
  • Revise clima: si hay lluvia, lleve algo para cubrirse.

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
