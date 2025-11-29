Habrá show láser por inicio de alumbrados en Bogotá 2025: fecha y cómo asistir

Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los espectáculos de luces son uno de los atractivos más característicos de la época decembrina. La capital del país, fiel a su estilo innovador, siempre ha estado a la vanguardia de este tipo de puestas en escena y para esta navidad no será la excepción.

Entre el 5 y el 23 de diciembre, la capital vivirá la edición 2025 de Navidad es Cultura — una programación con más de 600 actividades gratuitas, ideales para gozarlas en familia y amigos.

¿Qué actividades hay?

Asistir a conciertos y espectáculos en escenarios grandes, barrios y parques.

Ver desfiles navideños, disfrutar de alumbrados, ferias gastronómicas, actividades culturales variadas.

Ir con la familia: la programación apunta a todas las edades, desde niños hasta adultos.

Eventos y calendario

Gran Arranque – Encendido en el Parque Metropolitano El Tunal: 5 de diciembre, desde las 4:30 P.M. más de 1 km de senderos iluminados, un árbol navideño gigante y show de luces.

“Una ciudad imaginada” – en la Plaza de Bolívar : funciones entre 13-14 y 17 al 23 de diciembre. Horarios de 6:30 p. m., 8:00 p. m. y 9:00 p. m. Con espectáculos de arte, tecnología y ruido de los buenos.

“Más allá de las nubes” – en la Plaza Cultural La Santamaría : función 13-14 y 17-23 de diciembre. Horarios: 7:00 p. m. - 9:00 p. m.

“Un ritmo, muchas voces” – en El Tunal: del 17 al 23 de diciembre, con shows musicales, mapping y ambiente navideño.

¿Cuánto cuesta y cómo asistir?

Gratis — la mayoría de los eventos son de entrada libre y gratuita , hasta completar aforo.

Los conciertos y desfiles no necesitan boleta, solo llegar temprano. Para los más grandes, conviene mirar la programación oficial o redes para detalles de aforo.

Recomendaciones

Marcar en el calendario las fechas de los eventos que le interesan (especialmente los grandes shows en Tunal o Plaza de Bolívar).

Si va en grupo: llegue con anticipación, la entrada es libre, pero el aforo se agota.

Tenga en cuenta transporte y movilidad, con tanto evento la ciudad se mueve en otro ritmo.

Revise clima: si hay lluvia, lleve algo para cubrirse.

