Bogotá implementa nuevo modelo de atención en urgencias: estos son los cambios

Ante la congestión y los problemas que se suelen presentar en el servicio de urgencias de los centros médicos en Bogotá, el Distrito iniciará una serie de cambios para contrarrestar las dificultades que se pueden presentar en estos espacios.

¿Qué problemas encontraron?

Según indicó el subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento, Luis Alexander Moscoso, “cuando revisamos las causas de urgencias, encontramos que son enfermedades que podrían tratarse en consulta externa, en un buen porcentaje, pero no se hace porque el sistema no prevé herramientas para atenderlas; eso genera largos periodos de espera en los servicios de urgencias y la llegada tarde de pacientes complicados y en caso severo”.

Por lo tanto, dentro de los cambios, entrará en operación un Centro de Contacto de Orientación y Regulación de Urgencias en Salud omnicanal, el cual es para que quienes se comuniquen por vía telefónica o plataformas digitales habilitadas puedan recibir atención de: orientación, derivación a servicios de salud del nivel de complejidad que corresponda o asistencia con ambulancia, de acuerdo con caso de cada usuario.

Inclusive, con respecto a las atenciones, como:

Materno-perinatal.

Cardio-cerebro-vascular y metabólica.

Trauma.

Oncológica.

El paciente será direccionado o traslado al prestador indicado, con el cual coordinarán previamente el servicio.

Además, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) mantendrá la información en línea, con respecto al estado de ocupación y disponibilidad de los servicios de urgencias y hospitalarios, con el fin de optimizar los servicios. Cabe resaltar que esta implementación, con más servicios, será de manera progresiva e inclusive el Distrito dotará de más equipos de monitoreo.

¿Quiere conocer más?

Para las personas interesadas en conocer más sobre estos cambios en la prestación del servicio, la Secretaría Distrital de Salud estará presente en el Parque Nacional, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., este domingo, 30 de noviembre, para socializar los cambios.

