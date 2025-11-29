Nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá: estos son los lugares donde están ubicadas

Imágen de referencia. Foto: El Espectador - José Vargas

Las cámaras de fotomultas dividen opiniones entre la ciudadanía. Su instalación en las principales vías de la ciudad para evitar el exceso de velocidad e infracciones ha sido una estrategia de las autoridades del Distrito de los últimos años.

Precisamente, en los últimos días, desde la Secretaría de Movilidad se anunció la instalación de nuevos dispositivos en los corredores de movilidad de la ciudad, con los cuales se aumentaría la fiscalización de la velocidad.

En varias de las arterias más transitadas de la ciudad, como la Autopista Norte, la Avenida Boyacá y la calle 26, aparecieron nuevas cámaras instaladas en puentes vehiculares y peatonales.

Los dispositivos recientemente instalados están clasificados en tres tipos: cámaras fijas con panel solar bajo el lente; radares amarillos con panel solar más grande y sistema de cámara; y sensores de velocidad que proyectan en pantalla el límite de la vía (habitualmente 50 km/h) y la velocidad real del vehículo que pasa.

En este sentido, la clave de estos nuevos equipos, según anunció la Secretaría de Movilidad, es que no están diseñados para multar, sino para monitorear.

La cartera Distrital enfatizó en que su objetivo es técnico, no sancionatorio. Buscan mapear el flujo vehicular, registrar velocidades y —en teoría— fomentar una cultura de respeto a los límites.

Aún así, muchos conductores sienten que la ciudad se transforma en una trampa de radares invisibles. La sola presencia del aparato genera tensión: ¿están usando la excusa del monitoreo para preparar una red de fotomultas camuflada? ¿O realmente es un experimento técnico?

El asunto no es menor, sobre todo en Bogotá, donde los comparendos automáticos ya han sido fuente de debate por los errores de calibración y algunas multas injustas. No obstante, al menos de momento, la versión de las autoridades no deja ver novedades en las cámaras de comparendos automáticos.

