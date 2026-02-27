Habrían acusado falsamente a hombre por robarse esmeralda: no presentaron denuncia

El hombre fue dejado en libertad al no presentarse denuncia alguna. Foto: Redes sociales

Como insólito fue calificado en su momento un supuesto robo que ocurrió en el centro de Bogotá. A partir de un video tomado por un ciudadano, quien lo difundió en sus redes sociales, se habría acusado falsamente a un hombre de este delito.

En la grabación, se escucha a una mujer decir que todo quedó grabado en las cámaras de seguridad, al parecer de su local comercial de joyería. “Él se lo metió a la boca”, dice, refiriéndose a que supuestamente el hombre tragó una esmeralda.

En el video se ve a una patrullera que atendió el caso y le pidió al hombre que la acompañara, a lo que él accede sin oponerse. Solo en un momento se escucha reclamarle a la joven, mientras sostiene en su mano lo que sería una tarjeta bancaria. Ambos se habrían dirigido hasta el CAI.

Sin embargo, de acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, este caso fechado el pasado 17 de febrero, en la localidad de La Candelaria, no se trataría de algún delito.

Ese día, indicaron, la policía del CAI Rosario atendió un requerimiento ciudadano por el supuesto hurto de una joya avaluada en aproximadamente COP 1 millón.

Sin embargo, la supuesta víctima no presentó denuncia alguna. A la persona señalada, luego de ser llevada al Centro de Traslado por Protección (CTP), no le hallaron tampoco ningún elemento de valor, por lo que fue dejada en libertad.

