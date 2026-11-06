El reporte llegó hacia las 5:54 a. m., cuando uniformados de la estación de Policía de Chapinero atendieron una alerta en la calle 42 # 3 Este-45, sobre la vía al cable. La Sijín asumió las diligencias iniciales y Medicina Legal recibió el cuerpo para establecer su identidad y la…

Un hombre de unos 38 años fue encontrado sin vida durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre en una zona verde del barrio Paraíso, en Chapinero Alto. El cuerpo presentaba signos de violencia y no portaba documentos, por lo que aún no ha sido identificado.

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Hallan a un hombre con signos de violencia en una zona verde de Chapinero Alto

El reporte llegó hacia las 5:54 a. m., cuando uniformados de la estación de Policía de Chapinero atendieron una alerta en la calle 42 # 3 Este-45, sobre la vía al cable. La Sijín asumió las diligencias iniciales y Medicina Legal recibió el cuerpo para establecer su identidad y la causa de muerte.

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Por ahora, el caso se maneja como el hallazgo de un cuerpo masculino sin identificar. Aunque los primeros reportes hablan de contusiones y otras lesiones, no existe una conclusión oficial sobre si se trató de un homicidio ni se han informado capturas.

¿Qué se sabe del hombre hallado sin vida en Chapinero Alto?

La víctima fue localizada en una zona boscosa del barrio Paraíso, en la parte alta de Chapinero. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el hombre no llevaba documentos de identificación y tendría cerca de 38 años.

El lugar fue acordonado mientras los investigadores adelantaban la inspección técnica y recogían elementos que puedan ayudar a reconstruir lo ocurrido. Además, la Sijín revisa cámaras de seguridad cercanas y busca establecer si el ataque ocurrió en ese mismo punto o si el cuerpo fue abandonado allí.

La hora del reporte no corresponde necesariamente a la hora de la muerte. Tampoco se ha divulgado cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el sector ni la identidad de posibles responsables.

Medicina Legal deberá identificar a la víctima

El traslado a Medicina Legal permitirá practicar la necropsia e identificar al hombre mediante los procedimientos forenses correspondientes. Ese dictamen también determinará la causa de la muerte y precisará el tipo de lesiones que presentaba.

En consecuencia, hasta que se conozcan esos resultados, no es posible atribuir el hecho a una riña, un hurto, un ataque dirigido o cualquier otra hipótesis. La información disponible solo confirma el hallazgo y los signos de violencia advertidos de manera preliminar.

El caso se suma a las preocupaciones expresadas por residentes de Chapinero Alto y el barrio Paraíso, quienes han reportado episodios de inseguridad en el sector. Sin embargo, las autoridades no han relacionado oficialmente esas denuncias con el cuerpo encontrado este viernes.

Bogotá venía con una reducción de homicidios en 2026

El hallazgo ocurre mientras Bogotá cerraba octubre con una reducción preliminar de 20 homicidios frente al mismo mes de 2025, según el balance divulgado por la Secretaría Distrital de Seguridad. Entre enero y septiembre, el Distrito también reportó una reducción del 8 % en los homicidios frente al mismo periodo del año anterior.

En otro corte, con datos hasta el 10 de octubre, la ciudad registraba 835 homicidios, frente a 915 durante el mismo periodo de 2025; 80 víctimas menos, según cifras citadas a partir de información de la Fiscalía.

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