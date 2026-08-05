Hallan restos humanos dentro de una bolsa, en el sur Bogotá. Al parecer, es una mujer

Agentes del CTI, realizan el levantamiento del cuerpo del director de la cárcel La Modelo, quién se movilizaba en un carro particular Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades investigan el hallazgo de lo que, preliminarmente, serían restos humanos encontrados dentro de una bolsa, que dejaron en la carrera 12D #19 Sur-63, en el sector Ciudad Jardín, localidad de Antonio Nariño, en Bogotá. De manera preliminar, la información conocida indica que los restos corresponderían a una mujer.

Lea más: Condenado a más de 15 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja en Soacha

El hallazgo se registró hacia el mediodía del martes 4 de agosto. Tras recibir el reporte, las autoridades se desplazaron al lugar para verificar la situación. La inspección al lugar de los hechos y la investigación quedaron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta los actos urgentes para establecer las circunstancias del hallazgo. Por ahora, las autoridades no han entregado información sobre la identidad de la víctima ni sobre las posibles hipótesis relacionadas con el caso.

Aterrador antecedente

Este caso remite a las dos temporadas que ha vivido Bogotá en los últimos cinco años, en las que, producto de guerra entre grupos delincuenciales, en la ciudad reportaron el hallazgo en vía pública de restos humanos, empacados en bolsas. Ocurrió en 2022 y recientemente en 2024. La última seguidilla comenzó en febrero de 2024, en el sector del Siete de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos, donde se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida, oculto en lonas; el cuatro de marzo, la escena se repitió en un basurero de Kennedy, y una semana después, el 11 de marzo, un habitante de calle encontró otro cuerpo, con signos de tortura, en inmediaciones del estadio El Campín, en Teusaquillo.

Los casos continuaron en abril, mes en el que se reportaron cuatro casos en Kennedy, y el 8 de julio, las autoridades confirmaron que en el barrio Magdalena, en Teusaquillo hubo un crimen más. El 21 de agosto de 2024, día en el que encontraron el cuerpo, de un hombre de 30 años, uno en el barrio La Favorita, en el centro, y el de una mujer, de 28 años, dentro de una maleta, en predios del humedal Córdoba, en Suba.

“El pico más alto en los últimos años en referencia a estos casos se dio entre 2022 y 2023, periodo en el cual, solamente en Bogotá, se hallaron más de 50 cuerpos embolsados o desmembrados. Teniendo en cuanta que en el 2021 se desarticularon bandas completas dedicadas a múltiples formas delictivas como Gancho Mosco, Gancho Homero, Los paisas, Las gordas, Los Parnaso, hecho que derivo en futuras disputas ente bandas más pequeñas por ocupar ese espacio en el espectro criminal de la ciudad”, señaló en su momento Andrés Nieto, director del observatorio de seguridad de la Universidad Central.

Aunque no se conocen los móviles detrás del reciente caso, si obedece a un patrón similar. De momento, las autoridades trabajan en la identificación de la víctima y en la recolección de evidencias, para dar con los responsables.

Paradójicamente, esto se ha dado en contravía a los esfuerzos por combatir la inseguridad, con estrategias de inteligencia y la conformación de comandos élite en las zonas donde se han registrado estos crímenes, las expresiones extremas de violencia, por ahora, no se han podido contrarrestar.

Lea más: Arrancan las obras de la ALO Sur: la ANI firmó el acta de inicio de construcción

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.