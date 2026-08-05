Condenado a más de 15 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja en Soacha

Protestas frente a la Fiscalía para exigir justicia contra los feminicidios. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Un juez condenó a 15 años y siete meses de prisión a un hombre de 41 años que intentó asesinar a su pareja en Soacha. Las contundentes pruebas de la Fiscalía y un acuerdo con el agresor, permitieron llegar a establecer la pena contra el hombre acusado de feminicidio en grado de tentativa.

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El hecho investigado ocurrió durante una discusión ocurrida el 14 de octubre de 2023 en el barrio Ciudad Quito, en Soacha (Cundinamarca). De acuerdo con la investigación, el hoy condenado atacó a la víctima con un arma cortopunzante en plena vía pública. La mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde tuvo que ser sometida a tres intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de las heridas.

Tras evaluar el material probatorio, el juez lo declaró responsable del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa y ordenó que cumpla la pena en un establecimiento penitenciario.

La decisión se produjo luego de que el despacho avalara un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado.

La Fiscalía aclaró que esta es una sentencia es de primera instancia y puede ser apelada mediante los recursos de ley. Sin embargo, la decisión sienta un precedente en los casos de violencia contra las mujeres, en un contexto en el que aumentan las valoraciones por riesgo alto de feminicidio en la región.

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Valoraciones por riesgo de feminicidio

Aunque Bogotá registró una reducción en los feminicidios durante los primeros meses de 2026, las alertas por riesgo de violencia contra las mujeres continúan aumentando.

Según cifras oficiales, entre el 1 de enero y junio de este año se tipificaron seis feminicidios en la ciudad, frente a siete reportados en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción del 29 %. Sin embargo, durante esos mismos meses Medicina Legal realizó 1.254 valoraciones por riesgo de feminicidio, casi el doble de las registradas un año atrás, cuando se reportaron 626.

Las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba concentraron cuatro de cada diez valoraciones realizadas en ese periodo, mientras que el 43 % de los casos evaluados fueron clasificados como de riesgo extremo. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar de manera temprana cualquier hecho de violencia basada en género para activar las rutas de protección y prevenir desenlaces fatales.

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