Arrancan las obras de la ALO Sur: la ANI firmó el acta de inicio de construcción

Render ALO Sur. Foto: Cortesía Alcaldía de Bogotá

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario ALO Sur S.A.S. firmaron este miércoles el acta de inicio que da luz verde a la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Sur, una vía de 24,5 kilómetros que conectará Chusacá (Sibaté) con la calle 13, en Bogotá.

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El proyecto, que tendrá una inversión de COP 1,18 billones y un plazo de ejecución de cuatro años, busca descongestionar la Autopista Sur y mejorar el ingreso de carga a la capital.

Así arrancarán las obras

Los trabajos comenzarán de manera simultánea en las tres primeras unidades funcionales del proyecto. La primera comprende el tramo entre la intersección Canoas y el puente sobre el río Bogotá, donde se rehabilitarán 9,5 kilómetros de la calzada oriental y se construirá un intercambio a desnivel en Canoas.

La segunda abarca 6,1 kilómetros entre el puente sobre el río Bogotá y la avenida Américas, con obras de rehabilitación y construcción de nuevos tramos. La tercera se desarrollará entre la avenida Américas y la calle 13, donde se construirán 3,3 kilómetros de corredor vial y la primera etapa del enlace con la calle 13.

La ANI explicó que la construcción avanzará de forma gradual. Durante los dos primeros años entrará en funcionamiento la calzada oriental, que operará en ambos sentidos, mientras que en los dos años siguientes se habilitará la calzada occidental para completar el corredor en doble calzada.

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¿Qué contempla el proyecto?

La ALO Sur tendrá una longitud total de 24,5 kilómetros, entre Chusacá (Sibaté) y la calle 13, e incluirá la rehabilitación del corredor existente. Además, contempla la construcción de 46 puentes, dos intersecciones a desnivel, una en Canoas y otra en la conexión con la calle 13; tendrá una alameda de 9,5 kilómetros con andenes, zonas verdes y ciclorruta dentro de Bogotá, así como una ciclorruta adicional de 3,2 kilómetros entre Canoas y el parque arqueológico del mismo nombre.

El corredor también dejará una franja reservada para la futura implementación de un sistema de transporte masivo como Transmilenio.

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Los antecedentes

La ANI informó que el inicio de las obras fue posible luego de que el proyecto obtuviera las dos licencias ambientales requeridas: una expedida por la ANLA en septiembre de 2024 para el tramo entre el río Bogotá y Chusacá, y otra otorgada por la CAR en enero de 2026 para el segmento comprendido entre el río Bogotá y la calle 13.

Además, la entidad señaló que el concesionario armonizó los estudios y diseños de la ALO Sur con la Primera Línea del Metro de Bogotá en el sector Gibraltar, lo que permitió resolver interferencias entre ambos proyectos. Como resultado de ese proceso, el concesionario retiró una demanda arbitral relacionada con los ajustes al trazado y diseño de la vía. La ANI aseguró que, tras cumplir las condiciones prediales, sociales, ambientales, técnicas y financieras, se dio luz verde al inicio de la fase de construcción.

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