Hallan cuerpo sin vida cerca del Portal Tunal, en el sur de Bogotá

En la tarde de este martes, la comunidad reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida, en un caño, ubicado en la calle 59A sur con carrera 19, en inmediaciones del Portal Tunal. Ante el llamado, las autoridades acudieron a realizar la inspección del cadáver y de la zona.

Según datos de la Policía, el cuerpo corresponde a un hombre de aproximadamente 35 años, cuya identidad aún no ha sido establecida. De acuerdo con los reportes preliminares, no presenta señales visibles de violencia.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el cadáver fue encontrado en el río Tunjuelo, debajo del puente de la avenida Villavicencio, en la parte posterior del portal de Transmilenio.

Al lugar llegaron unidades de la Policía y personal judicial, quienes asumieron la investigación para esclarecer lo ocurrido. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se determinará la causa de la muerte.

