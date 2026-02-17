Atraco en San Andresito: encapuchados armados asaltaron joyería a plena luz del día

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este hecho ni se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso. Foto: Archivo particular

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado por cámaras de seguridad, en el sector de San Andresito de San José, en el centro de Bogotá. Dos hombres armados y encapuchados irrumpieron en una joyería y, en cuestión de segundos, intimidaron a los trabajadores para llevarse varias piezas de alto valor.

El asalto ocurrió el 15 de febrero. Las cámaras muestran cómo los hombres, vestidos de negro y con el rostro cubierto, ingresan al establecimiento y desenfundan armas de fuego apenas cruzaron la puerta.

Así ocurrió el robo

Según el video, el asalto se desarrolla en cuestión de segundos. Mientras uno de los hombres apunta a los empleados, el otro se sube al mostrador para tomar las joyas exhibidas.

En uno de los momentos más tensos del registro, uno de los asaltantes, sin bajar el arma, arrebata varias piezas a uno de los empleados, mientras su cómplice vigila el interior del local.

Tras concretar el hurto, ambos hombres abandonan el establecimiento y huyen del lugar con rumbo desconocido.

Sin pronunciamiento oficial

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este hecho ni se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los retos en materia de seguridad en una de las zonas comerciales más transitadas de Bogotá.

