Publicidad

Home

Bogotá

Atraco en San Andresito: encapuchados armados asaltaron joyería a plena luz del día

En cuestión de segundos, dos hombres encapuchados entraron armados a una joyería en San Andresito de San José, amenazaron a los empleados y huyeron con varias joyas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
17 de febrero de 2026 - 08:39 p. m.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este hecho ni se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este hecho ni se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso.
Foto: Archivo particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado por cámaras de seguridad, en el sector de San Andresito de San José, en el centro de Bogotá. Dos hombres armados y encapuchados irrumpieron en una joyería y, en cuestión de segundos, intimidaron a los trabajadores para llevarse varias piezas de alto valor.

El asalto ocurrió el 15 de febrero. Las cámaras muestran cómo los hombres, vestidos de negro y con el rostro cubierto, ingresan al establecimiento y desenfundan armas de fuego apenas cruzaron la puerta.

Así ocurrió el robo

Según el video, el asalto se desarrolla en cuestión de segundos. Mientras uno de los hombres apunta a los empleados, el otro se sube al mostrador para tomar las joyas exhibidas.

En uno de los momentos más tensos del registro, uno de los asaltantes, sin bajar el arma, arrebata varias piezas a uno de los empleados, mientras su cómplice vigila el interior del local.

Lea más: Iniciación de vivienda en Bogotá creció y marcó récord histórico en 2025

Tras concretar el hurto, ambos hombres abandonan el establecimiento y huyen del lugar con rumbo desconocido.

Sin pronunciamiento oficial

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este hecho ni se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los retos en materia de seguridad en una de las zonas comerciales más transitadas de Bogotá.

Lea más: ¿Qué pasó con el universitario que hallaron muerto en Gachancipá? Esto dicen las autoridades

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogota

Distrito

Asalto a joyería

Joyería

Robo

Inseguridad

San Andresito de San José

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.