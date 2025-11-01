Hallaron tres petardos en centros comerciales de Bogotá: avanza la investigación

Petardos en Falabella. Foto: Tomado de la página web

Hace unas horas, a través de un comunicado de prensa, la cadena Falabella de Colombia S.A. informó que entre la noche del 31 de octubre y la mañana de este 1 de noviembre encontraron tres petardos de bajo alcance en algunas de sus tiendas ubicadas en los centros comerciales La Felicidad, Titán y Centro Mayor, en Bogotá.

Según señaló la cadena, “tan pronto como conocimos la situación se informó a las autoridades, quienes se han hecho presentes en las tiendas, han dado un manejo técnico a los hallazgos y adelantan las investigaciones pertinentes”, indicaron.

Por esta razón, las tiendas fueron temporalmente cerradas, lo que generó comentarios de algunos usuarios en redes sociales. Sin embargo, tras la activación de todos los protocolos de seguridad, las tiendas retomaron su operación con normalidad.

“Agradecemos profundamente el trabajo de las autoridades y de las administraciones de los centros comerciales, con quienes sostenemos una comunicación constante y colaboraremos plenamente”, añadieron.

¿Qué dijeron las autoridades?

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, al recibir el llamado se desplazaron al lugar, donde unidades especializadas del Grupo Antiexplosivos activaron los protocolos de seguridad, asegurando las áreas y protegiendo la integridad de empleados y a los clientes.

En ese sentido, las autoridades realizaron labores de verificación técnica y recolectaron elementos materiales probatorios para determinar el origen de los artefactos y sus posibles responsables. Además, los petardos encontrados fueron trasladados a los laboratorios de química forense, donde analizarán su composición. Por el momento, el caso permanece bajo investigación para esclarecer lo ocurrido.

