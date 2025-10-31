Halloween dinamiza la economía bogotana: 7 de cada 10 locales participarán

Bogotá Foto: Salitre Mágico

Este fin de semana cientos de miles de bogotanos y bogotanas festejarán la noche de Halloween, una de las celebraciones más esperadas por el grueso de los habitantes de la capital del país. Y de buena parte del comercio.

De acuerdo con Fenalco, en Bogotá cerca del 75% de las personas celebran esta fecha, lo que genera un importante movimiento económico para este día, pues se estima que el 70% de los establecimientos comerciales participa activamente de la fecha.

Según sondeos realizados por FENALCO Bogotá, el presupuesto promedio para los disfraces en la ciudad es:

El 45% destinará entre $100.000 y $200.000 para comprarlo.

Un 37% menos de $100.000.

Un 9%, más de $200.000.

Un 10% elaborará su propio disfraz o utilizará uno de años anteriores.

Para esto, tiendas especializadas, almacenes por departamento y de cadena, principales lugares donde los ciudadanos compran estos disfraces, esperan un crecimiento del 34%.

Por otro lado, los disfraces para adultos y mascotas, el 57% de las compras se realizan por internet.

#BogotáAhora Las expectativas de los comerciantes frente a la celebración del Día de los Niños. Juan Esteban Orrego, director de @FenalcoBogota. pic.twitter.com/cP6j55QNrP — Carlos Alvarez (@bogotaampm) October 29, 2025

Por estas razones, “la ciudad se ha convertido en escenario de múltiples eventos para grandes y chicos, pues si bien Halloween es una fecha pensada en los niños y eventos familiares, el 42% de las personas irá a una discoteca o bar a disfrutar esta fecha, el 36% recorrerá Centros Comerciales y un 22% saldrá a pedir dulces en su barrio o conjunto residencial junto a sus hijos. Lo cual termina dinamizando la economía, siendo el pico más alto en la venta de dulces durante el año, tanto en Grandes Superficies como en tiendas”, señaló Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá-Cundinamarca.

De la mano, en esta fecha, los Centros Comerciales alcanzan un incremento de más del 18% en número de visitantes en comparación con un día normal.

