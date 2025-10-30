DANE certifica a Bogotá por la calidad del Censo de Habitantes de Calle 2024

Censo de habitantes de calle Foto: El Espectador - José Vargas

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) certificó a Bogotá por el Censo de Habitantes de Calle 2024, el cual fue realizado por varias entidades del Distrito. Esto significa que reconocen que dicho proceso cumplió con los más altos estándares de calidad por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020.

¿Qué significa esto?

Según indicó el Distrito, con este reconocimiento, la ciudad se convierte en referente nacional en la producción de información estadística social y está en la capacidad de realizar operaciones de calidad comparables con las que lidera el ente rector de la estadística oficial.

En el proceso, más de 600 personas participaron y se desarrolló durante 15 días y 15 noches en 699 cuadrantes que cubrieron total del área urbana, lo que les permitió identificar en el 2024 a 10.478 personas en situación de calle en Bogotá.

De la mano, recolectaron información que describe quiénes son, dónde están, qué condiciones enfrentan y qué razones los llevaron a esta situación.

“Desde la Secretaría Distrital de Planeación seguiremos fortaleciendo las capacidades técnicas del Distrito para que cada decisión de política pública se base en evidencia confiable para mejorar la vida de las personas. Este es un logro colectivo que demuestra que la planeación con rigor y humanidad es posible”, señaló Úrsula Ablanque, secretaria de Planeación.

De igual manera, las entidades del Distrito señalaron que durante el operativo, los equipos de campo realizaron su trabajo con profundo respeto hacia la población habitante de calle, generando un entorno de confianza y empatía que permitió recopilar información valiosa para fortalecer las políticas públicas sociales.

¿Qué se encontró en el Censo?

En los últimos siete años, la población habitante de calle aumentó cerca del 10 %: en 2017 fueron censados, 9.538. La actual administración espera encontrar muchos más de los que se tienen hoy día. “Esperábamos un mayor crecimiento, pero notamos una reconfiguración en la geografía de los habitantes de calle. A pesar de que la mayor concentración sigue siendo el centro histórico (La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe), aparecen concentraciones en otras localidades”, señaló el secretario de integración social, Roberto Angulo.

Según el censo, en Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria vive el 25,6% de la población, lo que representa una disminución en comparación con 2017, el cual indicaba que en las localidades del centro habitaba el 33 %. Sin embargo, el nuevo estudio da indicios de una migración hacia el occidente, especialmente a Kennedy donde hoy vive el 10 %, cifra que aumentó en comparación con el censo pasado. A estas se suman Puente Aranda (6,6 %); Rafael Uribe Uribe (6,3 %), Engativá (6,2 %) y Suba (5,6 %), figuran en las localidades con más habitantes de calle.

Sobre otras características, se tiene que nueve de cada 10 son hombres (9,52 %, mujeres, 0,09 % intersexuales). Es de notar que el 13,1 % del total de la población presenta alguna discapacidad (más de 1.300 personas), lo que pone en la lupa otras necesidades por atender. Sobre las causas que los llevaron a habitar en la calle, llama la atención que ahora la principal razón es el conflicto familiar (38,3 %), superando al consumo de drogas, segunda con 29,4 %. El panorama lo completan la pérdida de fuente de ingresos (8,1 %) y decisión propia (8,5 %).

Entre los que consumen estupefacientes, el bazuco sigue siendo la sustancia predilecta. El 49,1 % lo consume por encima de la marihuana (13,2 %), el cigarrillo (11, 5%), el alcohol (7 %), los inhalantes (1,4 %), la cocaína (0,4 %) y la heroína (0,4 %). Sobre esto, el secretario de Salud, Gerson Bermont, pidió al mandatario avanzar en una investigación sobre el ‘bazuco’. “Hoy no tenemos idea qué tiene esta sustancia. Las mafias las revuelven con otras cosas más peligrosas y adictivas. No tenemos la capacidad o necesitamos un mecanismo de cooperación para investigarla”.

En términos de seguridad, casi un tercio de los habitantes de calle teme por su vida y el 5 % ha intentado suicidarse. Y sobre de qué viven, aumentó el porcentaje de habitantes de calle que se dedican al reciclaje: el 46,6 % dice dedicarse a esta actividad (7 % más que hace siete años).

