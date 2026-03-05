¿Hay ciclovía en Bogotá el 8 de marzo por elecciones?

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar, de los cuales casi el 15 % están en Bogotá. Foto: Archivo El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A las 8:00 a. m. de este domingo se abrirán los puestos de votación a nivel nacional para elegir Senado (circunscripción nacional o especial indígena), Cámara de Representantes (circunscripción territorial, especial indígena o especial afrodescendiente) y las consultas interpartidistas (Gran Consulta, Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones).

Lea más: La gran consulta de la niñez: ¿qué Colombia sueña los más pequeños?

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar, de los cuales casi el 15 % están en Bogotá.

Por esta coyuntura, muchos ciudadanos se preguntan si la tradicional ciclovía estará habilitada para este domingo.

¿Hay ciclovía en Bogotá?

Desde el IDRD confirmaron que no se realizará la ciclovía en la capital, como tampoco los puntos de actividad física (recrovías y boxes de CrossHit) y puntos itinerantes de la Escuela de la Bici. Esto para garantizar la movilidad hacia los puestos de votación y el orden público.

Este domingo 8 de marzo hacemos una pausa por la jornada electoral. 🗳️



Durante esta fecha no habrá servicio en los siguientes programas:



🚲 Ciclovía

🏋️‍♀️ Puntos de actividad física (Recreovías y Boxes de CrossHiit)

🚴‍♂️ Puntos itinerantes de la Escuela de la Bici



Agradecemos tu… pic.twitter.com/oQf0O64bVa — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) March 4, 2026

La tradicional programación se reanudará entonces el próximo domingo 15 de marzo de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., a lo largo de sus 127.69 kilómetros.

Habrá Ley Seca

Dentro de las otras medidas tomadas por la administración distrital está la restricción de consumo de bebidas embriagantes.

Le puede interesar: Denuncian desaparición de David Acosta luego de salir de un casino en la zona T de Bogotá

Para estos comicios, la ley seca comenzará a las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo y se extenderá hasta las 12:00 p.m. del lunes 9 de marzo. Como es la regla, durante ese periodo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas en espacios públicos y establecimientos comerciales.

Por otro lado, el decreto dejó fijadas desde ahora las mismas restricciones para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, que regirán entre las 6:00 p.m. del sábado 30 de mayo y las 12:00 p.m. del lunes 1.º de junio.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.