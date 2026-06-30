Hay empleo en Bogotá: abren 665 ofertas para bachilleres, técnicos y profesionales

Del 19 al 23 de agosto, hay feria laboral en Bogotá. Así puede postularse. Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

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Conseguir empleo sigue siendo uno de los principales retos para miles de bogotanos. Por eso, la nueva convocatoria de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico representa una oportunidad para quienes buscan ingresar al mercado laboral o cambiar de trabajo. En total, la ciudad habilitó 665 vacantes en sectores como salud, comercio, ventas, logística, manufactura y construcción, con opciones para personas de diferentes niveles de formación e, incluso, para quienes aún no cuentan con experiencia laboral.

La convocatoria reúne perfiles operativos, administrativos y profesionales, y estará disponible a través de la Agencia Distrital de Empleo y los canales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico.

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¿Cuáles son las vacantes disponibles?

Según la Secretaría de Desarrollo Económico, la mayor demanda de personal se concentra en actividades comerciales, atención al cliente, logística y salud.

Entre los cargos con más vacantes se encuentran:

Dermoconsultores.

Enfermeros auditores concurrentes.

Mercaimpulsadores.

Auxiliares de tienda.

Jefes de contabilidad.

Auxiliares logísticos.

Asesores comerciales.

Asesores de call center.

Cajeros.

Auxiliares de bodega.

Además, la convocatoria incluye oportunidades para médicos generales, asistentes administrativos, auxiliares administrativos en salud y profesionales de áreas financieras, administrativas y contables.

Ofertas para personas sin experiencia

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria es que varias empresas no exigen experiencia previa para algunos cargos, con el propósito de facilitar el acceso al empleo formal.

“Encontramos oportunidades para personas con distintos niveles de experiencia, incluyendo cargos que no exigen trayectoria laboral previa”, señaló la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe.

En cuanto al nivel educativo, las vacantes están dirigidas principalmente a personas con bachillerato, formación técnica, tecnológica y universitaria, aunque algunas ofertas tampoco exigen un nivel específico de estudios.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden registrar gratuitamente su hoja de vida en la plataforma Encuentra Empleo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y consultar allí las vacantes disponibles.

Quienes necesiten orientación personalizada también pueden acudir a la Agencia Distrital de Empleo, ubicada en la carrera 13 No. 27-00, edificio Bochica, local 12, de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Asimismo, hay quioscos de empleo habilitados en Usaquén, San Cristóbal, Kennedy, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe, donde se brinda apoyo para registrar la hoja de vida y fortalecer el perfil ocupacional.

La Secretaría también mantiene activo el canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”, donde publica nuevas convocatorias, ferias laborales y oportunidades de contratación de manera permanente.

Bogotá, uno de los mercados laborales más dinámicos

La convocatoria llega en un contexto favorable para el empleo en la capital. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Bogotá registró una tasa de desempleo cercana al 8,7 % en el trimestre móvil febrero-abril de 2026, una de las más bajas de los últimos años y por debajo del promedio nacional. La ciudad concentra cerca de una cuarta parte de los ocupados del país y continúa liderando la generación de empleo formal en sectores como comercio, servicios empresariales, actividades profesionales, construcción y salud. No obstante, el Distrito reconoce que persisten desafíos para jóvenes, mujeres y personas sin experiencia laboral, razón por la cual ha fortalecido las convocatorias gratuitas de intermediación laboral y formación para el trabajo.

Recomendaciones

Los especialistas en empleabilidad aconsejan revisar que la hoja de vida esté actualizada, incluir información de contacto vigente y adaptar el perfil al cargo al que se desea aplicar. También recomiendan postularse únicamente a vacantes publicadas en canales oficiales, desconfiar de ofertas que soliciten dinero para participar en procesos de selección y verificar siempre la identidad de las empresas contratantes. La Secretaría de Desarrollo Económico recordó que todos los servicios de intermediación laboral que presta la Agencia Distrital de Empleo son completamente gratuitos.

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