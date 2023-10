“Hay que dar un giro radical, para que la ‘maquinaria’ no siga manejando a Funza”

Doris Riaño, candidata alcaldía de Funza. Foto: Cortesía

¿Quién es Doris Riaño? ¿cuéntenos un poco de su trayectoria?

Soy funzana, “guapuchera” como dicen en mi tierra; madre de Sofía y de Nicolás. Me he enfocado en la generación de viviendas dignas para miles de familias funzanas, por eso fui fundadora y representante legal de Ciudad Jardín, proyecto mediante el cual se beneficiaron 250 hogares; también de la Asociación de Vivienda Popular el Hato (ASVIPH), el sector donde orgullosamente nací y crecí. También fui gerente de la Unión Temporal Ciudad Jardín Orduz - Vivienda Prioritaria; gerente de la Unión temporal Nuestro Hogar Vivienda Prioritaria, y asesora de asociaciones de vivienda en Funza, igualmente fui fundadora y gerente del Fondo de Empleados Abierto a la Comunidad (FONECOL) y de la Empresa Belema Soluciones S.A.S. Formé parte de la bancada femenina - Mesa de Mujeres, participé en la organización del Concejo Consultivo de Mujeres, y fui concejal por cuatro periodos consecutivos, participando en los diferentes cargos directivos de las diferentes comisiones. Además, fui la segunda mujer presidenta del Consejo de Funza, en la historia.

¿De dónde surge la idea de ser alcaldesa?

De las necesidades que hay en el municipio y del clamor popular. Funza no tiene la suficiente calidad en salud, increíblemente no tiene una plaza de mercado, está cercada en todos sus límites por peajes, tampoco cuenta con una variante, mantiene una alta tasa de desempleo y la inseguridad sigue creciendo. La inversión no se distribuye proporcionalmente entre los diferentes municipios, por eso Funza ha sido de los menos beneficiados. Ante este panorama, decidí lanzarme a la Alcaldía, con el apoyo de la gente que ha visto mis resultados a lo largo de mi trayectoria como política y como empresaria, para comenzar a darle solución a estas problemáticas, garantizando que los recursos lleguen a cada uno de los ciudadanos, para lograr que Funza sea la verdadera potencia del departamento que todos merecemos y que algún día nos prometieron los mismos de siempre, pero que no cumplieron.

¿Cuál es su opinión sobre la actualidad del municipio?

A pesar de contar con una importante inversión en infraestructura, a la actual administración se le ha olvidado que la verdadera razón de ser del gobierno local es la ciudadanía, por eso en mi programa de gobierno planteo que la igualdad de género, la inclusión social y la sostenibilidad son pilares fundamentales para el desarrollo integral de Funza.

¿Qué se debe corregir?

Lo primero que debemos hacer es dar un giro radical para que la ‘maquinaria’ no siga manejando nuestro municipio. Aquellos a quienes se les dio la oportunidad de gobernar, se convirtieron en unos caciques electorales, que no se volvieron a preocupar por su propia tierra. Debemos romper ese monopolio que está obsesionado con el poder y que ha dejado de lado la comunidad. Por eso en materia educativa implementaremos políticas que garanticen el acceso universal a la educación; en movilidad, mejoraremos las vías terciarias así como la malla urbana y rural, pero sobre todo lucharemos desde el primer día para trasladar el peaje de La Tebaida, que no le ha servido para nada al municipio. Por otra parte, en seguridad, implementaremos más tecnología y exigiremos mayor pie de fuerza de policía.

¿Quién está apoyándola como candidata?

Me apoya Dios, mis hijos, mis padres, mi familia y todos los amigos funzanos que tiene fe en un cambio y que se oponen a seguir siendo manipulados por la maquinaria, pero que tienen confianza en nuestro proyecto político. Me apoya además un partido como la Alianza Democrática Amplia (ADA), que no permitió ni ser comprado ni que me cerraran la puerta para inscribir esta candidatura.

A usted la han señalado como otra de las candidatas del exgobernador Jorge Rey…

Todo lo contrario. Hoy es su candidata, la de la maquinaria, quien pretende ganarnos con un arsenal de publicidad, de vallas, de pendones, de ruido por todo lado, pero sin mayores ideas, sin empatía por la gente, desconociendo el abandono al que nos ha sometido ese clan electoral del que ahora hace parte. Es cierto que hace unos años forme parte del partido político que él lideró, cuando aún había sentido social; sin embargo, tras cumplir algunos ciclos, tuvimos diferencias políticas, entonces decidí luchar por mi municipio, junto a gente tan trabajadora como yo, hecha a pulso. Si hay algo que me enorgullece es mirar a los ojos con tranquilidad a la gente y decirle que soy independiente, que no le debo nada a nadie y que en mi gobierno habrá verdadera meritocracia.

¿Cuál será su relación con Bogotá en caso de ser alcaldesa?

Bogotá necesita a Funza y Funza a Bogotá. Todo lo que le favorezca al municipio es una oportunidad para sus habitantes. Soy una total convencida de que la unión hace la fuerza y que es necesario adelantar proyectos en conjunto los cuales permitirán que nuestros habitantes tengan una mejor calidad de vida, principalmente en materia de conexión vial, seguridad alimentaria, educación y empleo.

¿Qué piensa de la Región Metropolitana?

Un no rotundo a la Región Metropolitana, porque implica estar subrogados con respecto al presupuesto que terminaría siendo controlado, principalmente, por la alcaldía de Bogotá y el departamento, se pierde la autonomía territorial y financiera, y no se nos permitiría atender las necesidades prioritarias de los habitantes del municipio. Además, no nos permitieron decidir sobre la pertinencia de esta figura territorial. El presupuesto de Funza es para los funzanos. Funza se respeta.

