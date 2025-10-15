Heces de roedores y contaminación: sellan fábrica de morcilla en Kennedy

Bodega clandestina de morcilla Foto: Alcaldía de Kennedy

Los fétidos olores e insalubridad, llevaron a vecinos del barrio Socorro en Kennedy, denunciar a una bodega que fabricaba rellena. Un plato típico colombiano compuesto de sangre y el intestino delgado del cerdo, muy típico del departamento de Santander.

Hasta este lugar, llegaron funcionarios de la Alcaldía local, Secretaría de Seguridad y Policía Nacional. En la inspección, encontraron heces de roedores en zonas de procesamiento de alimentos, animales rondando, falta de almacenamiento con cadena de frío y contaminación cruzada entre químicos como detergente y el alimento.

“A pesar de que en ese lugar ya habíamos hecho trabajos de sensibilización, inspección, vigilancia y control, nunca cumplieron con los requisitos mínimos exigidos por la ley, convirtiéndose en reincidentes, arriesgando la salud de la ciudadanía con la fabricación y venta de ese producto tan apetecido por la comunidad”, señaló Karla Tathyana Marín, alcaldesa de Kennedy.

Con este antecedente, además de la falta de documentación como el registro de Cámara de Comercio, la intervención terminó con el sellamiento del establecimiento por 90 días, impidiendo que ejerzan la actividad económica durante este tiempo.

