Henry Salinas trabajará para reducir la impunidad en Bogotá #Votenpormí

Henry Libardo Salinas Ramírez también propone inclusión laboral para mayores de 50 años. Foto: Cortesía

Henry Libardo Salinas Ramírez, candidato por el Partido Conservador, número 20 en el tarjetón, quiere ser concejal de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Si es candidato al Concejo de Bogotá y desea participar en esta sección, puede conocer más detalles aquí.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Soy un bogotano agotado de quejarme y que decidió colocarse la camiseta para impulsar acciones que transformen nuestra ciudad. Estudié ingeniería ambiental y llevo 27 años de experiencia profesional y 20 años como docente universitario. He estado en instituciones como la Universidad Militar Nueva Granada y Escuela de Ingenieros Militares. Hoy soy coordinador de Sostenibilidad ambiental en una caja de compensación familiar.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Porque quiero hacer política de una forma diferente, sin apadrinamientos, ni maquinaria política y porque estoy convencido de que cada persona como yo puede aportar al desarrollo de Bogotá.

¿A quién apoya a la alcaldía?

El Partido Conservador decidió apoyar a Carlos Fernando Galán y respeto su posición.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿Cuáles?

No.

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No.

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Reducir la impunidad. Debe fortalecerse la articulación entre el trabajo desarrollado por la Policía y la Fiscalía, de manera tal que los delincuentes sean judicializados por sus acciones.

Asimismo, fomentar la reducción de las riñas que actualmente triplican el número de actos delictivos en la ciudad (1.300 riñas vs 400 robos por día), lo que dificulta la labor policial que debe enfocarse en el delincuente.

También fomentar cultura ciudadana y reducir la indiferencia.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

Promover el pago de tarifa mensual de Transmilenio: Un solo pago mensual con acceso ilimitado en el sistema. Acreditación bilingüe colegios: Los colegios distritales deben acreditarse en un segundo idioma, no solo dictar la cátedra de inglés. Empleo para personas mayores de 50 años: fomentar la inclusión laboral de las personas que están próximas a cumplir la edad de pensión.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Mejorar la articulación entre los ciudadanos, la Policía y la Fiscalía, de forma que el ciudadano coloque la denuncia, y estas trabajen articuladamente para que no exista más impunidad. Los jueces frecuentemente liberan los delincuentes por malos procedimientos y esto se da porque no se trabaja de forma articulada.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

No. La seguridad debe ser igual en todo el país para todos los ciudadanos no estaría de acuerdo en tener diferencias por ser la capital.

Primera Línea del Metro, ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado. La ciudad no puede esperar más estudios, ya se han hecho suficientes. Bogotá lleva más de 50 años esperando la primera línea de Metro cuando muchas ciudades en Latinoamérica cuentan con este servicio hace décadas, incluyendo a Medellín. No se debe continuar en una discusión en torno a si debe ser subterráneo o elevado, situación que no aporta nada

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Suspenderlo, para concertar ajustes con la ciudadanía. La ciudad no cuenta con una infraestructura que permita realizar este tipo de obra. La única avenida oriental con que cuenta la ciudad es la Séptima, peatonalizarla dificultaría aún más la movilidad de la ciudad.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Densificación. La expansión requiere demanda de terrenos y servicios públicos que requieren ampliación de redes y cobertura.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Cerrarlo y habilitar un nuevo relleno, el actual ya cumplió su vida útil hace más de una década, además de estar muy cerca de barrios y comunidades.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Consolidar acuerdos con los municipios vecinos que permitan el acceso a los servicios públicos y la movilidad.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

No. Esto sería expandir la ciudad y los requerimientos de servicios públicos.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

De 1 a 10, la califico con un 4 por falta de planeación, está realizando obras en toda la ciudad sin importar la afectación al comercio e industria.