Secuestro extorsivo en Bogotá: casos en 2025 aumentaron en más de 360 %

Tres delincuentes capturados a los que se les atribuye al menos 10 hurtos bajo esta modalidad.

El regreso con vida de Diana Ospina, tras ser víctima de un secuestro bajo la modalidad de ‘paseo millonario’, ha encendido las alarmas en Bogotá. El caso reaviva la exigencia ciudadana de mayores garantías de seguridad, especialmente ante los riesgos de tomar transporte público en las vías de la capital.

Un delito que vivieron también 37 personas más en Bogotá durante el 2025. Así lo registran las cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional.

Estos hechos representan un alarmante incremento del 362.50 % frente al 2024, cuando se registraron apenas 8 casos. A detalle, durante el año pasado, 32 casos ocurrieron en vía pública, 2 en vehículo tipo taxi y 2 en callejón. La mayoría de las víctimas fueron 18 hombres y 9 mujeres. Siendo el arma de fuego la más utilizada para cometer este delito (25 casos).

De acuerdo con el concejal Julián Sastoque, el total de casos durante 2025 no se registraba desde el 2004. “Es decir, la ciudad enfrenta el peor panorama en los últimos 21 años”, sentenció.

Ante este alarmante panorama, el cabildante anunció que radicará este martes una citación a debate de control político a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, indicó que el aumento de estos casos en 2025 se debe a la nueva tipificación del delito de paseo millonario como secuestro extorsivo. “No (es un aumento) lo que hay es una visibilización”, afirmó para Noticias Caracol.

Cabe recordar que el delito comúnmente conocido como ‘paseo millonario’ dejó de ser imputado únicamente como hurto agravado y pasó a ser judicializado como secuestro extorsivo, lo que implica penas considerablemente más altas de hasta 42 años de prisión.

Este cambio, que comenzó a aplicarse desde el 2025, busca que los responsables de un delito tan atroz enfrenten castigos acordes con el daño causado a las víctimas.

El Gaula Bogotá, en lo corrido del 2025, realizó cerca de 28 capturas por el delito de secuestro. Sin embargo, solo tres fueron imputados.

