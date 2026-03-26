Hombre causó pánico con supuesto maletín cargado de explosivos en banco de Bogotá

La Policía de Bogotá capturó al sujeto. Foto: Policía de Bogotá.

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Tras varios minutos de horror en un banco, en el noroccidente de Bogotá la Policía efectuó una captura por amenaza de terrorismo. Se trata de un hombre que ingresó a una entidad bancaria sosteniendo un maletín y un supuesto dispositivo para activar explosivos. Tras la inspección las autoridades verificaron que no existían dichos elementos.

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Según narró la coronel Paula Andrea Güiza, comandante de la Estación de Policía Engativá, los hechos se presentaron en el barrio Bellavista, cuando las zonas de atención fueron alertadas de la presencia de un hombre amenazando a los clientes de un banco.

“Intimidó a una cajera diciéndole que tenía una maleta cargada de explosivos. Pedía dinero a cambio de activarla”, añadió la coronel.

Una vez llegaron las unidades de Policía, observaron a este hombre quien con actitudes temerarias sostenía en su mano un objeto que aparentaba ser un detonador.

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De inmediato, los uniformados tuvieron que mediar con el sospechoso y alertar a la patrulla antiexplosivos. Después de varios minutos, lograron controlar la situación. Tras la verificación de los peritos expertos en explosivos, se descartó la presencia de artefactos explosivos en esta caja vacía.

El hombre de 33 años fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de terrorismo y amenazas.

#ÚltimaHora | Un hombre fue capturado en #Engativá tras presuntamente intentar asaltar un banco utilizando actitudes temerarias y una maleta que simulaba contener explosivos.



La pericia de policías controló el perímetro y permitió su captura por terrorismo y amenazas. pic.twitter.com/JO3KwDSfnO — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) March 26, 2026

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