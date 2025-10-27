Asesinan a hombre en local comercial cerca del búnker de la Fiscalía en Bogotá

El atentado se efectuó en el reconocido centro empresarial, Capital Towers, en inmediaciones de la Fiscalía y la Gobernación de Cundinamarca. Foto: Archivo Particular

Hacia las 3:40 p.m. de este lunes 27 de octubre, se registró un atentado con arma de fuego en inmediaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá.

Según la información preliminar de las autoridades, la víctima salía de un establecimiento comercial en el complejo empresarial Capital Towers, ubicado cerca de la Gobernación y de la sede del ente investigador.

En ese momento, un hombre aún no identificado se acercó y disparó en cuatro ocasiones, para luego escapar del lugar.

Aunque las autoridades reaccionaron de inmediato, la víctima murió en el sitio a causa de los impactos de bala. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer su identidad y determinar los motivos del ataque.

Homicidios en Bogotá

Este delito de alto impacto ha sido uno de los que más esfuerzo le ha exigido a la nueva administración para reducir sus cifras. El año pasado, Bogotá alcanzó un antirrécord con1.204 muertes violentas, la cifra más alta en los últimos 15 años.

Sin embargo, en 2025 los esfuerzos de las autoridades comienzan a reflejarse en una tendencia a la baja. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, septiembre fue el mes menos violento en dos décadas, con 81 homicidios, un 62 % menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 129 casos.

Según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, entre enero y septiembre de 2025 se han reportado 873 homicidios, frente a los 876 casos del mismo periodo en 2024.

