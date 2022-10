Hombre que habría asesinado a su hijo en Melgar tenía orden para ir al psicólogo

Este fue el hotel en el que encontraron el cuerpo de Gabriel Esteban Cubillos Rodríguez. Foto: Archivo particular

Consuelo Rodríguez es la madre de Gabriel Esteban Cubillos Rodríguez, el menor de cinco años que fue encontrado muerto en un hotel de Melgar en el departamento del Tolima. La última vez que ella vio a su hijo fue el pasado sábado primero de octubre, cuando el papá de Gabriel se lo llevó en un día normal de visitas, teniendo en cuenta que los padres del niño están separados desde hace cinco meses.

De acuerdo con Consuelo, quien habló en Mañanas Blu, ella ya le había interpuesto una demanda por acoso, pues cuando decidieron separarse, hace cinco meses, el hombre iba hasta la casa de ella en las noches y la esperaba en la puerta durante varias horas, asimismo, era insistente por WhatsApp, en donde le enviaba mensajes constantemente.

Después de esta acción legal, fueron citados en una Comisaría de Familia de la localidad de Usme, en donde a él le ordenaron tomar terapias psicológicas. Sin embargo, “en ningún momento le quitaron las visitas, solamente le ordenaron que debía ir al psicólogo, pero no le restringieron nada”, contó la madre del menor en la emisora.

“Él nunca amenazó con hacerle nada al niño, la relación entre ellos como papá e hijo era muy buena, el niño anhelaba cada 15 días que el papá fuera a recogerlo y contaba con sus deditos los días para verlo”, agregó la mujer, quien contó que su expareja trabaja como mensajero y tiene 50 años, sin embargo, recalcó que el hombre nunca fue violento o dio indicio de esto.

Asimismo, agregó que “cuando recién nos separamos fue un poco difícil, pero cuando comenzamos con los trámites en la comisaría él se calmó un poquito, pero no estaba realmente tranquilo como yo me lo imaginaba”.

Por otra parte, Consuelo dio un repaso de lo sucedido en los últimos días. Ella indica que el hombre se llevó al menor el pasado sábado. Después, el domingo 2 de octubre sobre las 9:30 p.m. “me pidió a través de un mensaje de WhatsApp buscar una USB que dejó un muro del baño de mi casa, en ella había un video en el que él me confirmaba que iba a asesinar a mi hijo y después se iba a matar él”.

Luego el hombre apagó el celular y apareció de nuevo en la madrugada del 3 de octubre, “cuando me envió una foto del niño ya sin vida, después de eso no me comuniqué más con él”. Consuelo recalca que el video que estaba en la USB no fue grabado ese día, “era de una semana atrás, él ya lo venía planeando desde hace mucho rato”.

Actualmente, la Policía de Bogotá, Cundinamarca y Tolima se encuentra en la búsqueda de este hombre. Sin embargo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que se comuniquen a través de las líneas de emergencia si tienen información.

