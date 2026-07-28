Envían a prisión a sujeto que habría asesinado a joven, porque no le dio unas monedas

El señalado agresor fue capturado en flagrancia y enviado a prisión mientras avanza la investigación por el homicidio. Foto: Fiscalía

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Julián Andrés Díaz Correal por su presunta responsabilidad en homicidio agravado. Según la investigación, la víctima caminaba por el sector cuando fue abordada por el procesado, quien le exigió que le entregara dinero.

De acuerdo con la imputación presentada por la Fiscalía, ante la negativa del joven, Díaz Correal sacó un cuchillo y le propinó una puñalada en el pecho. La gravedad de la lesión provocó la muerte de la víctima en el lugar de los hechos. Tras la agresión, el señalado atacante huyó, pero la Policía lo capturó cuadras más adelante.

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Una fiscal de la Unidad de Vida e Integridad Personal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó los cargos.

Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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