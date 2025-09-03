Hombre que salía de su vivienda en Puente Aranda fue ultimado a disparos

El sicariato se produjo en el barrio la Ponderosa, de la localidad de Puente Aranda. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El estruendo de seis impactos de bala suscitó el miedo y la conmoción del barrio La Ponderosa, en Puente Aranda, a primera hora del día. Cuando los residentes de la calle 1 D # 52 A 02 se preparaban para salir hacia sus lugares de trabajo, la mañana de este miércoles 3 de septiembre, un ataque sicarial dirigido a uno de los vecinos del sector interrumpió de manera abrupta el comienzo de la jornada.

De acuerdo con la versión entregada por las autoridades, un hombre de 67 años que salía de su vivienda a bordo de su vehículo, en este sector, fue abordado por dos individuos en motocicleta que le dispararon a través del los vidrios del automotor.

Los homicidas le habrían disparado a la víctima, de 67 años, en seis oportunidades, pero solo cuatro de las balas impactaron a la víctima. Posteriormente, aprovechando el caos y la confusión, los dos delincuentes huyeron en la motocicleta.

Por otro lado, aunque la víctima alcanzó a ser trasladado a la clínica Meredi, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Las autoridades comenzaron las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas del homicidio, aunque a hipótesis de un ajuste de cuentas encabeza por el momento las indagaciones preliminares.

Asimismo, pese a que en un principio trascendió que el fallecido era un expolicía, las autoridades le contaron a El Espectador que dicha información aún falta por ser verificada.

Sicariatos en Bogotá

El sicariato, como modalidad para acabar con la vida de las personas, actualmente representa el 30 % de los homicidios reportados en Bogotá entre enero y mayo de 2025.

Usualmente, este tipo de crimen se asocia a disputas entre bandas delincuenciales y otros enfrentamientos que se están saldando con la contratación de una persona, en ocasiones menores de edad, que se encarga de dispararle al objetivo y huir en medio del temor y la confusión ciudadana.

Localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Suba, Rafael Uribe, Santa Fe, Bosa y Engativá concentran los principales focos de violencia. Aunque estas zonas han sido priorizadas en distintas intervenciones institucionales, las cifras no muestran reducción.

Otro elemento crítico es el tráfico de armas, que sigue fuera de control. En Bogotá se incautaron 1.119 armas en 2022, 3.105 en 2023 y 439 en el primer trimestre de 2024.

A nivel nacional, entre enero y abril de 2025, fueron decomisadas 8.466 armas, muchas de ellas provenientes de Estados Unidos. La Policía Nacional reporta que en Colombia se incauta un arma de fuego cada 20 minutos, una cifra que revela la magnitud del problema.

