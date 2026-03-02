Hospital de Girardot reabre servicios con nuevo operador

El Hospital de Girardot inicia la reactivación progresiva de sus servicios desde el 2 de marzo bajo la operación de la Samaritana. Foto: Gobernacion de Cundinamarca

Tras el cierre de múltiples servicios y la salida del operador privado, el Hospital Universitario de la Samaritana asumió oficialmente la operación de la ESE Hospital de Girardot y su red en la región. La transición, respaldada con una inversión cercana a COP 38.000 millones por parte de la Gobernación de Cundinamarca, permitirá reactivar de manera progresiva la atención que había quedado suspendida.

La primera etapa de restablecimiento inició con el área de urgencias, consulta externa, laboratorio clínico, imágenes diagnósticas y cirugía. También entran en funcionamiento especialidades como ginecobstetricia, pediatría, medicina general, psiquiatría, psicología, cirugía general y gastroenterología.

La decisión se produjo tras la terminación anticipada del contrato que la institución mantenía con Dumian Medical S.A.S., operador que en diciembre de 2025 solicitó finalizar el acuerdo firmado en 2015. El proceso culminó el 31 de enero de 2026 con la firma de un memorando de entendimiento entre las partes.

Según la Secretaría de Salud de Cundinamarca, la crisis se dio en un contexto en el que varios servicios habían sido cerrados tras visitas de inspección realizadas en 2024 y 2025. Posteriormente, el operador declaró una emergencia funcional y anunció el cierre de 54 servicios, lo que puso en riesgo la continuidad de la atención en el municipio.

Ante ese escenario, el departamento presentó un ajuste al Programa Territorial de Redes ante el Ministerio de Salud, con el fin de que la Samaritana asumiera la operación en Girardot y en los centros de salud de Guataquí, Nariño y Nilo. El concepto técnico favorable fue emitido el 19 de enero de 2026 y el contrato interadministrativo se firmó el 31 de enero.

El plan de recuperación se desarrollará en tres fases:

Primera etapa (desde el 2 de marzo):

Urgencias, consulta externa, laboratorio, imágenes diagnósticas y cirugía, además de varias especialidades médicas.

Segunda etapa (abril):

Apertura progresiva de las Unidades de Cuidado Intensivo para adultos, población pediátrica y neonatos, así como la atención de partos. También comenzará la operación de los centros de salud en Girardot, Guataquí, Nilo y Nariño.

Tercera etapa (julio):

Incorporación gradual de especialidades médicas y quirúrgicas de mayor complejidad y servicios diagnósticos especializados.

La inversión inicial cubrirá adecuaciones de infraestructura, habilitación de servicios y talento humano por al menos tres meses, mientras se consolida la operación bajo el modelo público.

Con esta transición, el departamento busca restablecer de manera integral la atención hospitalaria en Girardot y garantizar la continuidad del servicio para la población de la región.

