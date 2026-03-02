Riña entre vendedores ambulantes dejó un hombre muerto y otro herido

Según versiones preliminares, la confrontación comenzó cuando uno de los hombres se encontraba organizando su mercancía y sostuvo una fuerte discusión con otro vendedor informal por el área de trabajo. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una violenta discusión entre vendedores ambulantes por el uso del espacio público terminó en tragedia el pasado miércoles 25 de febrero a plena luz del día en el barrio Lombardía, localidad de Suba.

Lea más: Bogotá inicia marzo con más de 8.600 oportunidades laborales: así puede postularse

Según versiones preliminares, la confrontación comenzó cuando uno de los hombres se encontraba organizando su mercancía y sostuvo una fuerte discusión con otro vendedor informal por el área de trabajo. La tensión escaló rápidamente y, en medio de insultos, ambos sacaron cuchillos y empezaron a agredirse mutuamente.

El enfrentamiento dejó como víctima fatal a un hombre de 58 años, que recibió una puñalada en el pecho y falleció en el lugar poco después del ataque. Otro hombre, de 36 años de edad, resultó gravemente lesionado y fue trasladado a un centro asistencial.

Las identidades de las personas involucradas aún no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades. El caso fue remitido al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que asumió las indagaciones para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y si efectivamente la disputa por espacio público fue el detonante de la riña.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad, 4 de cada 10 homicidios en Bogotá comienzan por una discusión. Tan solo durante 2025, se registraron 451.823 riñas, un aumento del 3,27 % frente al año anterior.

Le puede interesar: Jaguar liberado por la CAR ha recorrido casi 600 km y se acerca a frontera con Venezuela

En paralelo, cerca de 98.000 vendedores están inscritos en el Registro de Vendedores Informales (RIVI) y solo en 2025 se realizaron más de 1.700 operativos de recuperación del espacio público, además de casi 2.000 comparendos por conductas que afectan su uso.

Mientras el Distrito anuncia más control, diálogo y alternativas para 2026, la disputa por un espacio en la calle sigue siendo, para muchos, una línea frágil entre el sustento diario y el conflicto.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.