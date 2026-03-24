Hospital San Juan de Dios retoma actividades con la U. Nacional tras 25 años de cierre

El inicio de actividades académicas en simulación clínica, reanimación cardiopulmonar y atención de obstrucción de la vía aérea, marca el primer paso concreto en su proceso de recuperación. Foto: Universidad Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo capítulo en la larga historia del San Juan de Dios comenzó a escribirse recientemente. La apertura de programas académicos para estudiantes de medicina de la Universidad Nacional, quienes dan nueva vida al histórico hospital, marca un hito en la restauración del complejo.

Le puede interesar: Hospital San Juan de Dios une a Petro y a Galán: Torre Central, vejez y una demanda, claves

Más que la apertura de unas aulas, este nuevo comienzo distingue un antes y un después del proceso de recuperación de uno de los complejos hospitalarios más importantes en la historia de la salud pública de Colombia.

Aunque un cuarto de siglo después de muchas luchas y sentencias judiciales que ordenaron la protección del San Juan de Dios, los recientes acuerdos entre Bogotá y la Nación, aseguraron por fin su restauración, posibilitando el inicio de actividades en edificios habilitados.

Para Sebastián Villanueva, representante de los estudiantes de posgrado ante el Consejo de la Facultad de Medicina, “los estudiantes hemos luchado porque este hospital se mantenga y por darle salud pública gratuita y de calidad a los colombianos. Hoy damos el primer paso en este siglo y esperamos que sea el primero de muchos para reabrir este hospital”.

Y es que la U. Nacional tiene un importante rol en la recuperación del complejo. La institución participa en el convenio interadministrativo suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Educación Nacional, el Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil y la Gobernación de Cundinamarca, con apoyo de la UNAL.

Gobierno y Bogotá trazan nueva ruta para reabrir el histórico Hospital San Juan de Dios

Así son las nuevas jornadas académicas en el San Juan de Dios

Prácticas en simulación y formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y atención de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE), fueron abiertas tanto a estudiantes como a la comunidad.

Asimismo, el programa incluye capacitación en primeros auxilios, soporte vital básico para adultos y población pediátrica, y uso de desfibrilador externo automático (DEA), en grupos de hasta 25 participantes.

Este proceso, aclaró la universidad, avanza en un momento en el que el sistema de salud reporta problemas estructurales profundizados con el tiempo, como el cierre progresivo de camas (en especial pediátricas), la reducción de la capacidad instalada y la concentración de servicios y especialistas en las grandes ciudades.

Es en este contexto en el que la reapertura de hospitales públicos con vocación universitaria se convierte en una estrategia fundamental para cerrar brechas, fortalecer la atención primaria y responder a las necesidades del país.

Plan de acción del San Juan

Tras meses de concertación, la Alcaldía y la Nación avanzan en los planes para rehabilitar los 24 edificios del Complejo Hospitalario San Juan de Dios. La activación del comité del convenio operativo que articula a varias entidades y la puesta en marcha de servicios para la ciudadanía, marcan un nuevo hito en la recuperación del complejo.

Según las entidades, ya se definieron avances clave para la reactivación del complejo: será transformado en un campus estratégico enfocado en el envejecimiento y la vejez, bajo un enfoque integral del derecho a la salud a lo largo del ciclo de vida. También se proyecta como centro de formación de talento humano en salud, así como de generación de conocimiento frente a los retos del cambio demográfico.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.