El balance de afectaciones de las marchas del 8M en Bogotá. Foto: Alcadía de Bogotá

En conmemoración de la lucha por la igualdad de derechos, el pasado martes 8 de marzo en Bogotá diferentes colectivos feministas convocaron a 9 marchas y a 5 plantones con el propósito de seguir visibilizando la necesidad de avanzar en la erradicación de las desigualdades de género.

Lea también: Galería: Manifestaciones en Bogotá por el 8M.

Debido a este ejercicio del derecho a la protesta pacífica, en la tarde de ayer se presentaron afectaciones temporales en la movilidad de la ciudad en zonas como la Avenida NQS, Autopista Norte, Avenida Suba y la Calle 26.

Sin embargo, aunque la mayoría de las concentraciones fueron pacíficas, de acuerdo con los reportes oficiales, en la jornada se presentaron también actos de vandalismo que afectaron la infraestructura de ocho estaciones de Transmilenio.

Uno de los puntos de concentración masiva fue el Centro de Memoria, en donde se estima que cerca de 4 mil personas se reunieron para conmemorar la lucha feminista que ha permitido que las mujeres gocen de una posición más cercana a la igualdad.

No obstante, precisamente en este punto una de las estaciones más afectadas fue la del Concejo de Bogotá, en la cual se rompieron algunos de los cristales y se grafitearon consignas y expresiones en contra de la violencia machista.

Claudia López permite marchas que obstruyen la movilidad, que muchas personas quieren regresar a sus casas.

Permite el vandalismo en sedes de canales de televisión y estaciones de Transmilenio.

Bogotá en manos de una indolente! pic.twitter.com/WwG0F4jQB3 — JINETE (@JINETE160) March 9, 2022

Le puede interesar: Las mujeres siguen siendo las más desempleadas, pero ocupan más cargos públicos

Estaciones afectadas:

- Avenida 39

- Calle 57

- Marly

- Calle 45

- Calle 34

- Centro Memoria

- Concejo de Bogotá

- Avenida El Dorado

“Actos vandálicos no representan a las mujeres y las causas que conmemoramos el 8M. Las mujeres rechazamos la violencia. Una minoría no empañará el gran movimiento de mujeres, ni los múltiples actos del día de la mujer. Las responsables individuales responderán ante la justicia”, publicó la alcaldesa Claudia López desde su cuenta de Twitter, aunque hasta este momento no se han realizado capturas.

Actos vandálicos no representan a las mujeres y causas que conmemoramos el #8M.



Las mujeres rechazamos la violencia. Una minoría no empañará el gran movimiento de mujeres ni los múltiples actos del día de la mujer.



Las responsables individuales responderán ante la justicia. pic.twitter.com/5glYLB1CW2 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 8, 2022

La única estación que se encuentra temporalmente fuera de servicio es la del Concejo de Bogotá, la cual de acuerdo con información de Transmilenio S.A. se espera poner en funcionamiento nuevamente en el transcurso de la mañana.

Nota relacionada: La lucha por la inserción laboral de las personas en condición de discapacidad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.