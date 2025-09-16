Intento de hurto a ciudadano terminó en balacera y con un delincuente capturado

Los hechos se presentaron en medio de labores de patrullaje. Foto: Policía de Bogotá

La Policía Nacional, a través de uniformados adscritos a la Estación de Policía Teusaquillo, capturó en flagrancia a un hombre de 27 años que intentaba hurtar a un ciudadano en el sector de Federmán.

Los hechos se presentaron en medio de labores de patrullaje, cuando los uniformados fueron alertados por voces de auxilio de la víctima, quien había sido intimidado por los asaltantes con armas de fuego.

Fue entonces que al percatarse de la presencia policial, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra la patrulla. Ante esta acción, los policías hicieron uso de sus armas de dotación y lograron reducir a uno de ellos.

En medio del cambio de disparos, el delincuente resultó herido y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica y quedó bajo custodia policial. Esta persona deberá responder por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Aunque las imágenes de robos y episodios de inseguridad son constantes en Bogotá, según recientes datos de la Secretaría de Seguridad, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año, se ha evidenciado una reducción de denuncias frente al hurto a comercios, residencias y entidades financieras.

Aunque los datos respaldan a las autoridades en la reducción de denuncias, no hay claridad si esta disminución significa una reducción en los casos o únicamente de la denuncia. Por esta razón, la secretaría se comprometió a seguir reforzando los diferentes componentes de seguridad capitalina.

¿Cómo van las cifras?

Con respecto al hurto a comercios, indicaron que las cifras han mantenido una tendencia a disminuir. Según los datos de este año, con corte al 31 de agosto, las autoridades registraron 5.872 denuncias, lo que representa una reducción del 25% frente a igual periodo del 2024. Así mismo, si esta cifra se compara con los años anteriores, las autoridades evidenciaron que es desde 2018 es la cifra más baja.

Lo anterior, según el Distrito, es resultado de la implementación de diferentes estrategias, como el Plan Gourmet, liderado por la Policía de Bogotá. Este plan está orientado a proteger las zonas gastronómicas y combatir el hurto en la vía pública.

Hurto a residencias:

Con referente a esta modalidad, también para agosto, las cifras de denuncias han disminuido. Según las autoridades, se han presentado 3.992 denuncias, lo que representa, comparando con 2024, una disminución del 7%. Para esto, las autoridades resaltan la implementación de: zonas seguras, patrullajes mixtos y labores de inteligencia en sectores residenciales.

Uno de los momentos que resaltan, fue la captura de ‘Los Pasadena’, una banda que operaba en cinco localidades y que sus integrantes se infiltraban como vigilantes o conserjes para estudiar a las víctimas y, en su ausencia, entraban a las viviendas para robar dinero, joyas, relojes, computadores y electrodomésticos.

Hurto a entidades financieras:

En este caso, resaltaron que este delito ha tenido la disminución más grande, ya que este año solo han presentado 4 denuncias, en comparación a:

37 de 2018.

32 de 2019

22 en 2020.

29 en 2021.

18 en 2022.

7 en 2023.

9 en 2024.

Hurto a automotores:

Con respecto a esta modalidad, este año, se han presentado 2.031 denuncias, que han sido menos que en 2024 con 2.945. En ese sentido, las autoridades señalaron los operativos en zonas críticas, acompañadas con la inspección de los vehículos en vía pública y parqueaderos privados. Es estos procesos han verificado placas, chasis y otros identificadores para detectar alteraciones o automotores robados.

De la mano, las autoridades incautaron 150 motores robados en el barrio Siete de Agosto, en Barrios Unidos, tras tres allanamientos a locales que funcionaban como fachadas de venta de autopartes, donde se comercializaban repuestos ilegales.

