Hurto de bicicletas en Bogotá se redujo en un 50 %: 28 delincuentes han sido capturados

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó avances en la lucha contra el hurto de bicicletas en Bogotá. De acuerdo con la Institución, durante este año han realizado 28 capturas por este delito y 85 por receptación. Además, los robos han disminuido en un 50 % frente a 2025, de acuerdo a las denuncias.

En ese contexto, la Policía, en articulación con entidades distritales, entregó recientemente 14 bicicletas y dos patinetas eléctricas que habían sido hurtadas en distintas localidades de la ciudad, como parte de las acciones de fortalecimiento de las estrategias de vigilancia, investigación y judicialización.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos entregados habían sido robados mediante modalidades como atraco y factor de oportunidad en distintas zonas de la ciudad.

Gracias al monitoreo, las denuncias ciudadanas y los operativos de control, las autoridades lograron ubicar los vehículos y devolverlos a sus propietarios durante la jornada.

Invitación a registrar las bicicletas

Durante la jornada, la Policía también reiteró el llamado a los ciudadanos para que registren sus bicicletas en la plataforma Registro Bici Bogotá, una herramienta que permite identificar los vehículos, facilitar su recuperación en caso de robo y prevenir su comercialización ilegal.

El registro incluso también ayuda a fortalecer las investigaciones y a desarticular redes dedicadas al hurto y la receptación.

La Policía reiteró entonces el llamado a denunciar cualquier actividad sospechosa, usar elementos de protección y adoptar medidas de autoprotección al movilizarse por la ciudad, especialmente en bicicleta o patineta.

