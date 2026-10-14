Hurto de vehículos en Bogotá: así ocultan muchos delincuentes los carros robados

El robo de vehículos en Bogotá es apenas la primera fase de todo lo que hacen los delincuentes luego de que se llevan un carro. En muchos casos, dicen las autoridades, les alteran las placas y los dejan por varios días en bahías o en parqueaderos hasta comprobar si tienen dispositivos GPS, con el fin de evitar que las autoridades lleguen a los responsables. Después, los usan en nuevos hurtos o los entregan a negocios ilegales de autopartes.

Esto fue lo que encontró la Sijín de la Policía tras una investigación, que permitió recuperar una camioneta en Usaquén. El vehículo permanecía en una bahía de Bosa y tenía otras placas. Según las autoridades, los delincuentes pretendían utilizarlo para cometer nuevos robos de automotores, según narró el mayor Jersaín Londoño, jefe del Grupo de Automotores de la Sijín de Bogotá.

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El oficial contó que durante uno de los patrullajes, un perito del Grupo detectó irregularidades en las placas de una camioneta estacionada en una bahía. Los uniformados revisaron los sistemas de identificación del motor y el chasis y confirmaron que se trataba del mismo vehículo reportado como hurtado.

Capturan a hombre con ocho procesos por hurto de vehículos

Sin embargo, no todos los ladrones de carros usan esta estrategia, como lo demuestra un reciente operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, que terminó con la captura de un hombre de 28 años, señalado de participar en el robo de un vehículo mediante atraco, en la localidad de Bosa. Según las autoridades, el sistema GPS del automotor permitió establecer su ubicación y activar el Plan Candado. Las patrullas lograron interceptarlo en San Cristóbal, donde dos hombres descendieron del vehículo e intentaron escapar. Uno de ellos fue capturado, mientras que el segundo logró huir.

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“Gracias al sistema de ubicación satelital, se da información a nuestras zonas de atención que activan el Plan Candado en la ciudad”, explicó el teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía de San Cristóbal. Al verificar los antecedentes judiciales del detenido, los uniformados establecieron que registraba alrededor de ocho procesos por hurto agravado y calificado. Tras quedar a disposición de las autoridades judiciales, un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Aunque los dos procedimientos ocurrieron en localidades diferentes, ambos muestran las estrategias que utiliza la Policía para localizar vehículos hurtados, desde el rastreo satelital hasta la revisión de placas y sistemas de identificación.

Siete de cada 10 vehículos los roban mediante halado

El mayor Londoño también advirtió que la modalidad de halado continúa siendo una de las principales formas de hurto de automotores en Bogotá. Según explicó, aproximadamente siete de cada 10 vehículos robados corresponden a esta práctica. Y es que, a diferencia del atraco, en esta modalidad no hay un enfrentamiento directo con la víctima. Los responsables suelen ubicar vehículos mal paqueados y actúan en pocos minutos. En algunos casos, también usan otros automotores para remolcar el carro y trasladarlo a un sitio donde puedan ocultarlo. Por esta razón, la Policía mantiene patrullajes y verificaciones en bahías, parqueaderos y otros puntos donde podrían permanecer vehículos robados. Estas acciones se complementan con investigaciones adelantadas junto con la Fiscalía para identificar a los responsables.

Más de 890 vehículos recuperados en Bogotá durante 2026

Según el balance de la Policía Metropolitana, en lo corrido de 2026 las autoridades han recuperado 891 vehículos. Además, de acuerdo con las cifras citadas por el mayor Londoño, el hurto de automotores registra una reducción del 9 % en la ciudad. Pese a esa disminución, las autoridades insisten en reforzar las medidas de prevención. Entre las recomendaciones están instalar sistemas GPS, dispositivos de apagado remoto, bloqueos de timón y cortacorrientes. La Policía también recordó que, ante el robo de un vehículo, es fundamental reportar inmediatamente el hecho a la Línea 123 para activar los mecanismos de búsqueda y aumentar las posibilidades de recuperación.

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